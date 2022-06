Con l’arrivo dell’estate ci troviamo a vivere momenti spensierati: viaggi, vacanze, gite fuori porta o anche solo eventi e giornate di divertimento con amici. Cosa c’è di meglio di scattare foto per rendere quei momenti immortali? Chiaro è che queste immagini vanno conservate e il Cloud non è l’unica possibilità; sappiamo che conservare online tramite uno spazio sicuro come quelli ad abbonamento forniti da Amazon, Google o Apple è un’opzione ma quante volte riguardi quelle immagini? Facciamo un passo indietro nel tempo ma con l’occhio al futuro e parliamo di album per fotografie.

Ricordi quando da bambino i tuoi nonni ti facevano viaggiare nella memoria attraverso album che contenevano le foto dei tuoi genitori da bambini o magari di loro stessi alla tua età? Ricordi l’emozione? Bene, puoi riviverla creando anche tu album per fotografie. Dopo anni di immagini solo digitali, la stampa delle fotografie è tornata di moda. Scegliendo il servizio stampa di foto su album personalizzato potrai rendere immortali le immagini scattate.

Dalla foto digitale al ritorno della stampa

Passiamo tutta la giornata con il cellulare in mano, ogni giorno scattiamo decine di fotografie di cui ci dimentichiamo. Almeno quelle più speciali, quelle che hanno significato tanto o che vogliamo ricordare dovremmo stamparle. Un’ottima soluzione è quella del fotolibro. L’album per fotografie è un elemento che viene in mente pensando al passato ma che ritorna ad essere estremamente attuale grazie a portali come Ilfotoalbum dove viene proposto il servizio stampa di foto su album personalizzato.

Dovresti pensare all’album di foto come ad una opportunità per racchiudere i tuoi momenti speciali in una sequenza narrativa; in questo modo, anche con il passare degli anni basterà una foto e una scritta a raccontare inediti e a ricordare tutti quei momenti speciali.

Vantaggi del fotoalbum realizzato online

Perché dovresti pensare di realizzare un album di foto online? Per prima cosa mettiamo in evidenza il prezzo: rispetto a stampare le foto in negozi fisici, siti web come Ilfotoalbum offrono offerte decisamente convenienti. Il secondo punto che vogliamo sottolineare è la qualità: colori, dettagli sono tutti vividi e precisi; questo perché i siti web utilizzano macchinari in grado di lavorare ad alta definizione creando un risultato così preciso da sovrapporsi perfettamente allo schermo del tuo smartphone.

Un altro vantaggio interessante è la possibilità di personalizzazione: nei negozi di fotografi tradizionali solitamente puoi scegliere massimo 2 copertine e di certo non puoi aggiungere scritte e altri dettagli; per questo motivo i nostri album sono scritti a mano. Se ti dicessimo però che puoi aggiungere scritte, disegni e altre personalizzazioni semplicemente seguendo un’interfaccia grafica che ti guida nel processo?

Infine vogliamo sottolineare l’impatto emotivo che ti aiuta a conservare al 100% i tuoi ricordi; infatti il Cloud per quanto possa essere sicuro potrebbe comunque subire danni; basti pensare agli incendi dei data center che di tanto in tanto capitano. Insomma, il web è una possibilità ma i ricordi più sicuri dovresti stamparli.

Album di foto: la guida per crearlo

Come possiamo creare un fotoalbum online? Per prima cosa devi scegliere il sito web di riferimento e dove appoggiarti per il servizio; noi ti consigliamo Ilfotoalbum.com, un portale che da anni si occupa di stampe di fotografie, tele, oggetti personalizzati e molto altro. La sua forza è il rapporto qualità prezzo e soprattutto nel settore degli album fotografici è imbattibile.

Dopo aver selezionato il sito web devi fare un lavoro di ricerca immagini; ti consigliamo di selezionare con cura le foto, cerca di prediligerle di ottima qualità e non prendere assolutamente quelle passate da Facebook o WhatsApp perché perdono definizione. Dopo aver creato tutta la selezione delle immagini che desideri inserire devi cercare di dare un senso alla tua storia; riordinale in modo cronologico oppure in modo che possano raccontare momenti speciali. Passa infine alla scelta di alcuni dettagli importanti: potrai scegliere ulteriori personalizzazioni, le dimensioni e ovviamente la tipologia di cover.