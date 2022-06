Nella mattina odierna personale dipendente nella periferia Sud della Città, nell’ambito dei controlli di competenza, individuava un soggetto di nazionalità marocchina impegnato in attività lavorativa privo del regolare permesso di soggiorno e quindi in totale assenza dei necessari presupposti per lo svolgimento del lavoro cui era impegnato.

Durante il medesimo controllo altri due cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno sono stati trovati privi del contratto di lavoro.

Detto risultato si affianca al quotidiano impegno profuso dalla polizia locale per il controllo del contrasto al cosiddetto “lavoro nero” che prosegue senza sosta.