Riprende dal 14 giugno il corso preparto organizzato dalla struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, diretta dal Dr. Davide Dealberti.

Si intitola “Viaggiamo insieme” e ha l’obiettivo di accompagnare le future mamme in un percorso che le condurrà verso la nuova famiglia, sciogliendo i dubbi e fornendo informazioni utili su come gestire il parto e la maternità. Il corso si comporrà di quattro incontri durante i quali si tratteranno i seguenti argomenti: presentazione dei partecipanti, dell’ospedale, delle attività del reparto, organizzazione degli esami e individuazione delle cose utili da portare con sé; quando venire in ospedale, travaglio, parto, post-parto e quanto rimanere in ospedale; inconvenienti, induzione del parto, taglio cesareo, gravidanza oltre termine, igiene; allattamento e babywearing. Le future mamme potranno partecipare tutti i martedì o al turno I, dalle ore 9 alle ore 10.30, oppure al turno II, dalle ore 11 alle ore 12.30, con l’indicazione che al primo incontro è prevista anche la presenza del padre, se possibile.

In questo viaggio alla scoperta di una nuova vita sarà necessario munirsi di tutti gli strumenti utili al personale sanitario e alle pazienti per sentirsi bene e a loro agio:

Tutti gli esami eseguiti in gravidanza o precedenti (se utili)

Borsa parto

Borsa neonato

Occorrente per l’igiene personale

Piccoli spuntini abituali

Tutto ciò che serve alle donne per stare bene (es. libri, musica, ecc…)

Si ricorda che gli esami più importanti da far consultare al personale sono ecografie, esami ematici, tamponi, consulenze precedenti e accertamenti collegabili.

Per informazioni e prenotazioni chiamare la sala parto al numero 0131-207053 mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 12 alle ore 13.