Una serie di riflessioni e interventi da parte degli studenti per promuovere l’educazione alla legalità, la diffusione della cultura, il rispetto dell’ambiente. Sono questi i contenuti del Progetto FSE A.L.I. – Autonomia Lavoro e Integrazione, realizzato nell’ambito della linea di intervento 4 – percorsi di cura del territorio e nel territorio, che ha visto la collaborazione tra il Comune di Voghera, l’APOLF di Pavia e l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia, con il Direttore Dott.ssa Paola Fontana e Funzionari di Servizio Sociale Laura Sarta, Claudia Infranca e Anna Di Giandomenico. L’iniziativa è stata rivolta agli studenti delle classi I° e II° dell’I.I.S. Maserati e le classi prime dell’Istituto Santa Chiara di Voghera O.D.P.F.

Gli obiettivi principali degli interventi sono la diffusione della cultura della legalità e il riconoscimento di norme e regole comuni a tutela dell’ambiente. Le azioni progettuali tendono a sviluppare negli studenti una maggiore consapevolezza delle conseguenze che le proprie azioni determinano, promuovendo comportamenti virtuosi orientati al rispetto delle regole. In particolare, gli studenti dell’Istituto Santa Chiara, guidati nella riflessione dai docenti e dagli operatori dei servizi, hanno condotto approfondimenti sulla raccolta differenziata, svolgendo un importante lavoro di indagine, somministrando un questionario alla cittadinanza per attuare un’indagine sulle abitudini e opinioni dei cittadini vogheresi in tema di raccolta differenziata e rispetto dell’ambiente.

Gli studenti delle classi I° e II° dell’Istituto Maserati hanno condotto riflessioni sulla tematica del rispetto dell’ambiente, svolgendo diversi approfondimenti anche connessi alle materie curriculari ed elaborando un decalogo di regole. E’ stata inoltre realizzata una giornata dedicata alla raccolta di rifiuti su una parte della Greenway, in condivisione con l’I.C. Pertini. Gli elaborati del progetto “La scuola si ambienta con la città” sono stati rispettivamente rappresentati presso la sede dell’Istituto Santa Chiara di Voghera in data 25 maggio con la presenza della Direttrice, la Dott.ssa Stefania Fecchio, e 26 Maggio all’Istituto Maserati nell’ambito dell’iniziativa “Il Maserati si racconta” con il Dirigente Scolastico Prof. Filippo Dezza, i genitori, gli alunni, i docenti e gli esperti del progetto.

“E’ stato un grande piacere partecipare alle relazioni stilate dagli studenti su tematiche di grande attualità – sottolinea l’Assessore all’Istruzione Simona Virgilio -. Il progetto, nel quale il Comune di Voghera ha agito da partner, è risultato molto interessante, considerato il riferimento a comportamento civico, cultura, rispetto dell’ambiente circostante. Gli alunni delle scuole hanno mostrato un grande impegno, svolgendo un lavoro prezioso ed encomiabile. Le scuole si sono aperte alla Città di Voghera. Ringrazio gli istituti cittadini coinvolti, con i quali è sempre piacevole collaborare e fare rete per dare vita ad iniziative di spessore”.