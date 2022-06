Sarà operativa tra qualche giorno la nuova modalità di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada da parte degli operatori della Polizia Locale di Tortona e degli Ausiliari del Traffico cambiando così le modalità ed i tempi per il pagamento delle sanzioni comminate.

Il nuovo preavviso di accertamento che gli automobilisti sanzionati troveranno sul parabrezza e che consentirà loro di recarsi nell’immediatezza (circa 10 minuti dopo la sua compilazione da parte dell’operatore) presso qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono al circuito PagoPA come banche, poste, tabaccherie ecc., per estinguere la violazione evitando le attese presso l’ufficio postale.

Si tratta di un applicativo del software contravvenzionale in uso dalla Polizia Locale di Tortona che consentirà agli operatori di utilizzare gli smartphone per la compilazione dei preavvisi di violazione e dei verbali contestati sulla strada che collegati alla centrale potranno stampare direttamente su strada il preavviso di violazione con allegato il QR Code per il circuito di pagamento PagoPA.

Il preavviso di pagamento avrà la forma di uno “scontrino” di colore bianco (attualmente quello che troviamo sul parabrezza oltre ad avere forma diversa è riconoscibile per il suo colore rosa), per cui si avvisa l’utenza di prestare attenzione alla verifica che quello che troveranno eventualmente sul parabrezza, verificando che si tratti di una contravvenzione pagabile presso i PSP in via breve, evitando così di attendere la notifica del verbale a domicilio con aggravio di costi.