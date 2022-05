Un’esposizione di qualità che mette in mostra le opere degli alunni del Liceo Artistico “B.Pascal”, indirizzo design moda, nella sala “L.Pagano”.

L’iniziativa, in programma Sabato 28 e Domenica 29 Maggio dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, è patrocinata dal Comune di Voghera, che ha concesso utilizzo della sala stessa. La mostra riguarda disegni, dipinti e sculture realizzate dagli studenti durante l’anno scolastico. Nelle giornate interessate saranno presenti i Professori Davide Marega e Antonio De Paoli e alcuni allievi della scuola.

Il programma dell’Amministrazione Comunale prevede, in un quadro di promozione delle iniziative nel contesto della Fiera dell’Ascensione e promotrici di cultura, la collaborazione in varie forme con i soggetti operanti sul territorio che propongono manifestazioni finalizzate allo sviluppo culturale locale.

La mostra si colloca inoltre in un contesto più grande legato alla Moda e all’evento “Abiti in Scena” in Corso presso il Teatro Sociale dedicato al grande stilista Valentino Garavani.

“Come Amministrazione Comunale, abbiamo concesso il patrocinio a questa iniziativa di lustro che si inserisce nell’elenco degli eventi legati alla Moda e alla Fiera dell’Ascensione – spiega l’Assessore alla Scuola Simona Virgilio -. La sala “L.Pagano”, per l’occasione, ospiterà le opere d’arte degli studenti che hanno dato davvero il meglio di loro: il risultato, infatti, è stato eccellente. Ringrazio l’Istituto “B.Pascal” per la collaborazione e la sinergia messi in atto”.

Con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/03/2022, l’Amministrazione ha definito quale obiettivo la promozione di iniziative destinate alla divulgazione della cultura in ogni suo aspetto, favorendo la più ampia partecipazione.