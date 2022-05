Venerdì 20 maggio al­le ore 21, presso la sala Romita del Com­une di Tortona in co­rso Alessandria 62, si terrà un incontro pubblico per illustrare le ragioni del “Sì” per i referendum sulla Giustizia che si terrà il prossimo 12 giu­gno.

Interverranno Mauro Anetrini, avvoc­ato penalista, l’Ono­revole Rossana Boldi e il Sindaco Federi­co Chiodi.