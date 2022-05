Diventato ormai un appuntamento immancabile, fortemente voluto dal Dirigente scolastico del Liceo Peano, prof.ssa Maria Rita Marchesotti, la Notte Nazionale del Liceo Classico del Liceo Peano, giunta alla sua VIII edizione a livello nazionale e alla V per il liceo tortonese, si rivela ogni anno tra le manifestazioni culturali più attese dalla città e dal territorio, per la ricchezza di talenti artistici e la varietà e profondità di riflessioni messi in atto dagli studenti dell’indirizzo classico. L’indirizzo classico mantiene orgogliosamente una sua intrinseca vitalità che con la Notte può liberamente e gioiosamente esprimere anche al territorio, offrendo una serata all’insegna dell’attualità e dell’alterità della cultura antica.

Circa 350 i licei classici aderenti quest’anno all’iniziativa in tutto il territorio nazionale.

Il Liceo Peano celebrerà la sua Notte del Classico venerdì 6 maggio, alle ore 21.00, presso l’elegante cornice del Teatro Civico di Tortona con un programma, pensato appositamente per il suggestivo luogo, più ricco e intenso che mai, che prevede la presenza e l’alternanza sul palcoscenico di circa 70 tra attori e ballerini: tra le altre cose, una coreografia sul Rapimento di Persefone; una drammatizzazione e un’attualizzazione del dialogo tra gli Ateniesi e i Meli, intitolata Tucidide tra i curdi, che rifletterà sul dramma delle minoranze di ieri e di oggi; unariduzione teatrale della celebre e divertente orazione ciceroniana Pro Caelio, per concludere con le Baccanti, unadrammatizzazione adattata della famosa tragedia euripidea. Ultimo momento, pensato in contemporanea a tutti gli altri Licei classici d’Italia, la declamazione dell’Inno alla notte, per questa edizione il bellissimo prologo dell’Agamennone di Eschilo.

La Notte è resa possibile grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Accademia delle Idee Carlo Boggiosola.

L’ingresso sarà gratuito, previo ritiro obbligatorio dei biglietti presso la biglietteria teatrale del Civico di Tortona (orario 16.00-19.00)