Il pianista Umberto Ruboni al teatro Perosi di Pozzolo il 27 maggio con inizio alle ore 21 ed il duo Elisabetta Garetti al violino e Giulio Glavina al violonocello il 5 giugno all’Oratorio della Maddalena di Novi con inizio alle ore 18 saranno i protagonisti, di notevole livello, dei due concerti organizzati dalla associazione “Novi Musica e cultura”. Gli appuntamenti sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Pozzolo dal Sindaco Domenico Miloscio, dal direttore organizzativo della associazione “Novi, Musica e Cultura” Patrizia Orsini e dalla responsabile del Comitato Unicef di Novi Maria Angela Soatto. Presente il parroco delle chiese di Pozzolo, Don Costantino Marostegan che ha concesso il teatro diocesano per il concerto che si terrà il 27 maggio a Pozzolo.

Patrizia Orsini e Mariangela Soatto hanno messo in evidenza che i due concerti, mini rassegna intitolata “Note di primavera”, sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e diritto di prelazione per gli iscritti alla associazione “Novi, cultura e musica”. Le prenotazioni, che avranno luogo fino a esaurimento dei posti,sono da richiedere a novimusicaecultura.direzione@gmail.com

Previste offerte libere a favore dei bambini dell’Ucraina che a tale scopo saranno devolute all’Unicef di Novi. Le due iniziative sono sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla Cassa di Risparmio di Tortona. I concerti verranno ripresi e saranno trasmessi in streaming da Nuova Radio Pieve di Tortona.

Il programma del concerto che si terrà a Pozzolo il 27 maggio al teatro Perosi, struttura che può contenere fino a trecento spettatori, prevede l’esecuzione di brani di Maurice Ravel, Gaspard de la Nuit, Federico Chopin

Umberto Ruboni è nato a Genova nel 1996 e si esibisce in pubblico dall’età di otto anni e a quattordici ha tenuto il suo primo recital solistico. Ha studiato pianoforte al Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria e al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Nel corso della sua ancora breve attività ha ottenuto numerosi riconoscimenti in diversi concorsi pianistici e si è esibito in diverse orchestre e direttori segnalandosi per la sua preparazione.

Nel concerto in programma all’Oratorio della chiesa della Maddalena il 5 giugno, protagonisti saranno Elisabetta Garetti e Giulio Glavina. Elisabetta Garetti è primo Violino dell’Orchestra del teatro Carlo Felice di Genova. Si è diplomata giovanissima al Conservatorio “Nicolini” di Piacenza. Ancora studente ha intrapreso una intensa attività concertistica in duo con pianoforte, formazione con la quale si è affermata in numerosi concorsi nazionali e internazionali che l’hanno portata a esibirsi per importanti associazioni concertistiche in Italia e all’estero. Nel 2002 è stata insignita del prestigioso Premio “Minerva”, assegnato a donne che operano nel campo della cu.tura e rappresentano modelli femminili per le loro capacità professionali e per i valori che trasmettono.

Nel 2012 ha partecipato all’evento “Cultura, uno strumento di pace” tenutosi in Iraq e in Kurdistan esibendosi come solista al Teatro Nazionale di Baghdad. Insegna violino presso il Conservatorio “Nicolò Paganini” di Genova.

Maurizio Priano