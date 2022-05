Venerdì 20 maggio alle ore 21 nelle sontuose sale del Castello Podestarile sarà inaugurata la mostra “SULLE ORME DI ALESSANDRO BERRI”.L’Amministrazione comunale con Cantiere Cultura e Biblioteca Comunale Pier Angelo Soldini, propone un evento espositivo volto alla conoscenza e alla promozione delle opere e della fortuna artistica del pittore castelnovese Alessandro Berri.La mostra intende approfondire la conoscenza sulla vita e il percorso dell’artista castelnovese contemporaneo del più celebre compaesano Matteo Bandello, che per una tradizione popolare e una certa bibliografia classica, è stato considerato allievo di Leonardo a Milano grazie all’influenza e di Vicenzo Bandello, Priore del convento di Santa Maria alle Grazie.

Studi più recenti condotti sulle opere datate e firmate dal Berri hanno messo in discussione il legame con la famiglia Bandello e la conseguente formazione, ma un’analisi sistemica degli elementi a disposizione permette di annoverare il Berri tra gli artisti minori dell’arte lombarda.

Il percorso espositivo diffuso che comprende gli spazi del Castello Podestarile e della Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo che si erigono sulla bella Piazza Medievale del paese, diventa un luogo privilegiato per il racconto della storia ricca e inaspettata su Castelnuovo e punto di partenza per esplorazioni mirate nel suo antico spazio politico e culturale.

La mostra costituisce inoltre un primo passo per la riscoperta del pittore e delle sue opere, di cui la tavola raffigurante “Madonna in trono con Bambino”, su gentile concessione della Biblioteca Civica di Tortona, costituisce l’unica nota oltre quelle in Castelnuovo.

In occasione dei festeggiamenti della ricorrenza del Santo Patrono San Desiderio, il prossimo 23 Maggio, le porte dei più importanti monumenti si apriranno per svelare i tesori artistici che custodiscono: in Castello si potranno ammirare le decorazioni a grottesche nella sontuosa sala dell’arengario e Madonna con in trono con Bambino; nella Chiesa parrocchiale la grande pala d’altare della Cappella del Santissimo Sacramento raffigurante L’Ultima Cena, gli affreschi dei Profeti ai lati e la predella.