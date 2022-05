Venerdì 6 maggio 2022 alle ore 17 presso la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” alla presenza del Sindaco della Città di Alessandria, sarà inaugurata la prima sezione della mostra dedicata all’artista Mauro Cappelletti in occasione della presentazione della monografia-catalogo “L’opera grafica 1973-2021”, mentre l’inaugurazione della seconda sezione della mostra avrà luogo subito dopo presso la sede dell’Associazione Culturale “Il Triangolo Nero”.

La presentazione del curatissimo e prezioso volume “L’opera grafica 1973-2021” dell’artista trentino, edito da ‘LineLab’ di Giorgio Annone, diverrà occasione per conoscere meglio la sua appassionata attività di creatore di litografie, serigrafie e acqueforti e nelle Sale Storiche sarà possibile ammirare una scelta di opere di piccolo formato che, circondate da fascinose pareti di antichi volumi, emergeranno dalle teche in plexiglass, quasi come moderni fogli miniati, con ricche cromìe e segni che sanno giostrare con le luci e le ombre di mirabili acquetinte.

Le due sedi espositive accoglieranno una parte dei preziosi fogli, quasi 140, con i quali Cappelletti ha contrappuntato, in quasi cinquant’anni di attività, le sue complesse quanto raffinate minimali e astratte ricerche sulla pittura.

Poco distante, nella sede dell’Associazione Culturale “Il Triangolo Nero”, che avvia con questa iniziativa una rilevante collaborazione culturale con la Biblioteca civica, saranno anche esposti fogli di maggior dimensione; in primis una grande e spettacolare serigrafia del 1980 circondata da alcune esemplari prove acquafortistiche che indicano un percorso fra le tante e sfaccettate esperienze incisorie di Cappelletti.

“Arie”, “Passaggi”, “Monocromi pluritono” sono i titoli di serie di lavori eseguiti con le magistrali acquetinte con cui il nostro artista ha caratterizzato, ormai da molti anni, le sue prove calcografiche.

Gli appuntamenti con le mostre di Mauro Cappelletti in Alessandria sono dunque: alle ore 17 di venerdì 6 maggio 2022 nella Biblioteca Civica “F.Calvo” in Piazza Vittorio Veneto 1, con la presentazione del libro che vedrà interventi dei curatori Gianni Baretta, Dino Marangon, Alessandro Miorelli e dello stesso Cappelletti e successivamente, a poche centinaia di metri, presso l’Associazione Culturale “Il Triangolo Nero” in corso Cento Cannoni 16 dalle ore 18:30, sarà aperta la seconda sezione della mostra a completamento dell’incontro.

Le mostre saranno visitabili sino a sabato 4 giugno 2022.

Inaugurazione venerdì 6 maggio 2022: ore 17 (presso la Biblioteca Civica)

ore 18:30 (presso “Il Triangolo Nero”)

ORARIO MOSTRA:

presso la Biblioteca Civica “F.Calvo”: il giovedì dalle 15 alle 18, altri giorni solo su appuntamento prenotandosi all’indirizzo mail: biblioteca.civica@comune.alessandria.it

presso l’Associazione Culturale “Il Triangolo Nero”: il giovedì dalle 17:30 alle 19:30, altri giorni solo su appuntamento prenotandosi al numero di telefono 349/5879417 o alla mail: triangolo.nero@libero.it .