OGGI CERCARE UN CANE AL CANILE, O IDENTIFICARLO O SAPERE DI CHE COSA HA BISOGNO E’ PIU’ SEMPLICE grazie all’apporto di un gruppo di studenti del triennio del Marconi che hanno progettato per la prima volta un software e un sito web preposto all’inserimento dei dati ed alla consultazione veloce, di facile fruizione, collegato al sito del Comune.

Ma come è venuta l’idea? Chiediamolo a loro!

Ci rispondono Anna Vlad una studentessa della quarta del Corso Amministrazione finanza e marketing, insieme a Jacopo Barboro e Alessandro Trausi della classe 5BE accompagnati da un gruppo scelto di studenti della classe 3AE Simone Ramazzina, Zirondoli Andrea, e 5AE Davide Contardi, Jordi Gatto, Lucio Kiea Jolie , Orsi Gabriel, tuttu studenti del Corso di informatica e telecomunicazioni.

“Ci è stata segnalata, proprio dal Comune di Tortona, una criticità. Gli addetti operavano su un data base obsoleto, non in rete, che non permetteva agilmente di visualizzare tutte le informazioni di cui c’era bisogno e, non permetteva di creare collegamenti tra di esse. Il progetto è nato in risposta a questa esigenza”

In che cosa consiste il progetto?

“Abbiamo creato un sito web, connesso al relativo database già esistente ma non in rete, che contiene tutte le informazioni di cui il Canile di Tortona ha bisogno. Sarà di grande utilità per tutti gli operatori addetti del canile di Tortona per rintracciare e per inserire , in tempo reale, tutte le informazioni quantitative e qualitative riferite ai cani ospitati nella struttura e di che cosa necessitano: la razza, le dimensioni, quando è stato l’ingresso in struttura, le malattie eventuali, le vaccinazioni e molto altro e, permetterà l’inserimento dei nuovi dati riguardanti i cani appena ritrovati”

Come avete proceduto per la realizzazione del progetto?

“Dopo aver trovato una piattaforma che ci permettesse di utilizzare un sito web collegato ad un database (la nostra scelta è ricaduta dopo alcuni tentativi su WIX.com), importando il vecchio data base nel nuovo sito, abbiamo iniziato a lavorare sull’implementazione di una barra di ricerca, per permettere ai futuri utilizzatori di filtrare, selezionare e cercare i vari cani presenti nel database, inserendo, per esempio, attraverso scheda pre compilate, i loro numeri di microchip, il loro sesso, il luogo di ritrovamento e la data del ritrovamento.

Il sito al momento è ad uso interno, ovvero solo gli utilizzatori finali (gli addetti del canile) possono aggiungere nuove informazioni riguardo i cani . All’interno del database, si è implementata una finestra a comparsa, nel quale è possibile inserire tutti i campi necessari per l’identificazione del cane appena ritrovato. L’inserimento dei dati richiede un processo di autenticazione per permettere l’ingresso all’interno della piattaforma solo al personale autorizzato. In futuro tuttavia, si potrà immaginare che il sito possa ospitare una finestra di dialogo con i cittadini che vogliano richiedere informazioni sul servizio.

Durante la progettazione del sito, abbiamo dato molta importanza alla “Veste grafica”, abbiamo proposto un design di interfaccia User-friendly, piacevole alla vista ma anche intuitivo nell’utilizzo, perché tutto fosse chiaro e semplice.”

Avete lavorato in team oppure vi siete suddivisi i compiti ?

Siamo di sezioni e corsi, addirittura anche di plessi, differenti! All’inizio non ci conoscevamo tutti! Grazie alla regia del Prof Paolo Rivalta, referente del progetto, e alla collaborazione dei proff. E. Guerra, Zitelli e M.Gentile, siamo stati aiutati ad organizzarci nelle varie fasi del lavoro che è avvenuto sia in presenza sia in videochiamata sulla piattaforma G.Suite dell’Istituto. Uniti dall’obbiettivo da raggiungere, ci siamo divisi i compiti ma ciascuno si è impegnato dove più sentiva di dare il suo apporto. Sicuramente lavorare al progetto ci ha permesso di ampliare le competenze professionali nell’ambito della creazione e del funzionamento della piattaforma utilizzata e del linguaggio di programmazione JavaScript, nello stesso tempo, abbiamo imparato a lavorare insieme, fino a diventare una bella squadra!

Il Dott. Marco Sapelli, referente informatico del Comune di Tortona, soddisfatto, ringrazia, A NOME dell’Amministrazione Comunale di Tortona l’Istituto tecnico “Marconi ed i ragazzi per il lavoro svolto, intravedendo eventuali potenzialità per nuovi progetti e collaborazioni che coniughino l’utilità pubblica e il qualificato lavoro degli studenti.”

La redazione MARCONEWS