SABATO 28 MAGGIO

Tortona: dalle ore 14.30 alle ore 18.00 presso il Parco del Castello Giornata del gioco libero all’aperto

Tortona: in via Emilia sud “Assaggia Tortona” rassegna di prodotti enogastronomici locali. L’iniziativa prevede, la presenza in via Emilia sud dei tradizionali gazebo dei produttori, vignaioli e ristoratori del territorio che proporranno i loro prodotti tipici, vini e piatti del territorio ed eventi collaterali organizzati dal Comune di Tortona. Il primo interesserà i negozi del centro che parteciperanno nei giorni della manifestazione con l’esposizione nelle vetrine dei prodotti delle aziende presenti all’evento o fotografie o manifesti del territorio, con un piccolo concorso che premierà la vetrina più bella ed originale. Il premio in palio sarà una cena per due persone presso uno dei ristoranti presenti alla rassegna. La seconda iniziativa riguarda i bar della città che proporranno, durante i giorni dell’evento e presso la propria sede, un aperitivo o un cocktail o altro realizzati con un vino o un prodotto tipico locale come richiamo alla manifestazione.

Tortona: ore 17:00 in via Carducci concerto con The Open Trio e alle ore 21:00 in piazza Malaspina i Big Cake

Tortona: fino al 24 luglio al Museo Diocesano in via Seminario, 7 in collaborazione con l’associazione che cura il lascito artistico del pittore Piero Leddi, organizza una mostra sul tema della crocefissione – visite guidate

Tortona: Fino al 18 dicembre in via Seminario 7 il Museo Diocesano di Tortona organizza una mostra su San Marziano Patrono di Tortona. orario apertura ♦ giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (su prenotazione) ♦ sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00 da maggio a settembre, dalle 15:30 alle 18:30 da ottobre ad aprile. Info ► www.muditortona.net ► Ufficio Beni Culturali tel. 0131.816609 (dal lunedì al venerdì mattina) e-mail beniculturali@diocesitortona.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Volpedo: in piazza Perino ore 10 mercato coperto convegno su agricoltura biologica, mercati locali e non tra ideali, compromessi e visioni – mercato contadino, pranzo e visita guidata – Organizza associazione Strada del Sale

DOMENICA 29 MAGGIO

Tortona: alle ore 17 in via Carducci concerto dei Travelin’s Men

