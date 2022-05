SABATO 14 MAGGIO

Tortona: dalle ore 21 a Palazzo Guidobono Una Notte al Museo per i bambini – info: Biblioteca Civica tel. 0131.864444 biblioteca@comune.tortona.al.it

Tortona: alle ore 18.00 presso la Sala Giovani del Teatro Civico in via Ammiraglio Mirabello incontro pubblico con la giornalista Tiziana Ferrario che presenterà il suo libro “La Principessa Afghana e il Giardino delle giovani ribelli” nell’ambito del progetto “Professione Reporter” organizzato dal Comune e dalla Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” in collaborazione con le scuole cittadine.

Tortona: fino al 15 maggio al museo Orsi in via Emilia mostra fotografica “Ambiente Scrivia” orario 10-19. Feriale 14-19

Tortona: fino al 15 maggio luna park in piazza Allende.

Tortona: fino al 22 maggio presso il Ridotto del Teatro Civico “A metà strada fra Sogno e Realtà” Mostra d’arte di Angelo Balduzzi e Fabrizio Falchetto a cura di Giovanna Franzin. orario apertura dal venerdì alla domenica dalle ore 15:30 alle 19.

Tortona: Fino al 18 dicembre in via Seminario 7 il Museo Diocesano di Tortona organizza una mostra su San Marziano Patrono di Tortona. orario apertura ♦ giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (su prenotazione) ♦ sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00 da maggio a settembre, dalle 15:30 alle 18:30 da ottobre ad aprile. Info ► www.muditortona.net ► Ufficio Beni Culturali tel. 0131.816609 (dal lunedì al venerdì mattina) e-mail beniculturali@diocesitortona.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 15 MAGGIO

Tortona: Visite guidate alla Cattedrale che sarà aperta dalle ore 15 alle ore 17,45 con i volontari dell’Associazione SIPBC (Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali), Delegazione Tortonese. Le visite guidate gratuite partiranno ogni 30 minuti. Inoltre, per chi lo desidera, le visite che partiranno dalla Cattedrale alle ore 16 e alle ore 17, proseguiranno con la visita guidata del Museo Diocesano, posto a poca distanza e raggiungibile a piedi.

Tortona: alle ore 17:30 presso il Ridotto del Teatro Civico HAPPENING TEATRALE ispirato alle opere della mostra “A metà strada fra Sogno e Realtà” a cura di Davide Novello e la Compagnia Teatrale Daphne

