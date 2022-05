Giovedì 2 giugno, il Comune di Tortona ha organizzato una serie di manifestazioni, al mattino, per celebrare la Festa della Repubblica: alle ore 10.30 presso l’area Matteotti, nel rione Oasi, sarà inaugurata una nuova postazione DAE con il defibrillatore donato alla Città dalla società Ecoprogram, nell’ambito del progetto Tortona Città Cardioprotetta.

Sempre all’area Matteotti e viale De Gasperi si raduneranno i mezzi delle associazioni di volontariato cittadine per il tradizionale corteo (previsto dalle ore 11 circa) per le vie della città con sosta in piazza Duomo per la benedizione da parte del parroco della Cattedrale.

Successivamente i mezzi si raduneranno presso lo spiazzo antistante la Torre del Castello, dove si terrà l’intervento del Sindaco Federico Chiodi e la cerimonia dell’alzabandiera, issando la bandiera italiana sulla Torre.