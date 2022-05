Poco dopo le 13 di oggi, lunedì 30 maggio si è verificata una rottura improvvisa di un tubo dell’acquedotto nel rione Porta Voghera.

Il tempestivo intervento di Gestione Acqua ha impedito un grosso allagamento, tuttavia per provvedere a riparare il guasto, operai e tecnici hanno dovuto chiudere l’acquedotto, bloccando l’erogazione dell’acqua potabile proprio all’ora di pranzo.

“Era inevitabile – dicono in azienda – ci siamo messi subito al lavoro per cercare di riparare il guasto nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per i disagi ma era impossibile mettere cartelli ed avvisare tutti.”