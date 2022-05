Sabato 21 maggio alle ore 15,30 a Tortona, presso il campo della Fattoria Didattica del Vivaio-Giardino di Verde-Commerce in strada comunale Santa Lucia 2/1 (nella foto) si terrà una manifestazione per aumentare l’amore della popolazione verso la natura.

Una imperdibile occasione per portare il “verde” nelle nostre case e imparare come prendersene cura grazie ai consigli del team Verde-Commerce e dell’agronomo dr. Alberto Mallarino, ma anche una esposizione ragionata di specie per una lezione di botanica a cielo aperto.

Gli esperti di Verde-Commerce e il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, intendono promuovere una cultura della natura che insegni, anche a partire dal proprio balcone o giardino, a prendersi cura dell’ambiente in modo sostenibile, ambiente sempre più minacciato dai cambiamenti climatici e della perdita della biodiversità.

I Visitatori avranno anche la possibilità di dialogare con la squadra di Verde-Comerce che ha ricevuto un importante riconoscimento: secondo posto nell’ambito del concorso micropaesaggi di Euroflora 2022, la principale “floralies” (rassegne floreali) che si svolge nel mediterraneo e nel mondo.

E’ gradita la prenotazione per meglio gestire il viaggio all’interno del Vivaio/Giardino, entro giovedì 19 c.m., mediante whatsapp o telefono ai seguenti numeri tel .335 7808598 (Piero) oppure 3395928679 (Cinzia). L’evento a dedicato agli iscritti FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano.

La manifestazione seguirà le indicazioni previste dalle Autorità Sanitarie.