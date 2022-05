Il Comune di Voghera ha stabilito il crono-programma definitivo dei lavori di ripristino della pavimentazione di via Depretis, che prevede l’inizio in data 30 Maggio e l’ultimazione delle attività di cantiere, salvo imprevisti, il prossimo 16 luglio. La riapertura al traffico veicolare della via Depretis, al termine della maturazione dei materiali cementizi, salvo imprevisti, sarà il 16 Luglio per il tratto da via San Ambrogio a via Garello, il 6 Agosto per il tratto da via Garello a vicolo Torrente Rile. E’ stato deliberato il seguente provvedimento, portato all’attenzione della Giunta Comunale dall’Assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo Gabba.

L’intersezione tra via Depretis e vicolo Torrente Rile rimarrà transitabile ai veicoli diretti all’area privata durante tutta l’esecuzione dei lavori. Sarà sempre garantito il transito pedonale in via Depretis, inoltre ai titolari di posti auto in area privata siti nella stessa via saranno rilasciati permessi per sostare gratuitamente nelle aree a pagamento con la modalità indicata negli avvisi che verranno apposti con congruo anticipo in corrispondenza dei passi carrabili interessati dall’intervento. Gli interventi che andranno ad interessare le strade in oggetto necessitano delle seguenti operazioni, rimozione della pavimentazione, rifacimento del nuovo piano di posa, posa della pavimentazione e sigillatura. Gli interventi, da eseguirsi mediante l’impiego di manodopera qualificata per la posa di pietra naturale, riguarderanno la corsia di scorrimento veicolare, ad esclusione delle aree di sosta, della via Depretis da via Sant’Ambrogio a vicolo Rile, questo escluso, e l’intera via Felice Cavallotti.

“Esprimo la mia più grande soddisfazione per la pianificazione di questa serie di interventi che risultavano necessari – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo Gabba -. I lavori partiranno dopo la Fiera dell’Ascensione e si chiuderanno in estate. Abbiamo trovato la più totale disponibilità e collaborazione da parte della ditta, in un periodo più consono per la realizzazione degli interventi stessi. E’ importante per noi recare meno disagi possibili ai residenti e alle attività commerciali presenti nei tratti di strada interessati”.