Si parlerà anche di ricerca in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere che come ogni anno si celebra il 12 maggio, ovvero nel giorno in cui è nata Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne.

L’11 maggio alle ore 16, in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, infatti, tornano i seminari dell’Unità di Ricerca delle Professioni Sanitarie (URPS) con un incontro dedicato all’aderenza ai trattamenti ormonali orali nei pazienti oncologici. A intervenire saranno Laura Iacorossi, PhD, MsC, RN National Cancer Institute “Regina Elena”, e Francesca Gambalunga, RN, MsC, PhD – Post doctoral Research Fellow Department of Biomedicine and Prevention University of Rome “Tor Vergata”. Le due ospiti si concentreranno quindi innanzitutto sul concetto di aderenza e non aderenza alle cure, nonché sulle implicazioni sullo stato di salute del paziente, sottolineando come questo tema rappresenti una nuova sfida per le attività di assistenza e di ricerca per gli infermieri.

L’incontro verrà moderato da Tatiana Bolgeo, Referente Unità di Ricerca delle Professioni Sanitarie afferente al Dipartimento interaziendale Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto dal Dr. Antonio Maconi.

Un’occasione dunque per esplorare i numerosi campi di ricerca in cui intervengono le professioni sanitarie con il fine ultimo di migliorare la presa in carico e l’assistenza del paziente, oltre che la relazione e la comunicazione con i suoi familiari.

