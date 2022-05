Sabato 7 e domenica 8 maggio si terrà la terza edizione della manifestazione “Parco Italia Food Festival”, al Parco Italia di Lungo Tanaro Solferino, promossa dal Comune di Alessandria con la partecipazione e contributo di AMAG Reti Gas e coordinata dalla Procom in collaborazione con diversi operatori commerciali della nostra Città, che abbineranno all’ordinaria apertura dei propri locali nel centro cittadino, anche la presenza e l’offerta dei migliori prodotti al Parco Italia di Alessandria.

“Parco Italia Food Festival” proporrà:

– sabato 7 maggio: dalle ore 19 Street Food, birre e vino – dalle 21 il concerto degli “Antani Project” e a seguire Dj set a cura di Marco Lombardi,

– domenica 8 maggio: dalle ore 12 Street Food, birre e vino – dalle ore 21 il concerto di “Ivan Wild Boy Rockin’ Trio” e a seguire Dj set a cura di Marco Lombardi.

“Valorizzare il nostro Lungo Tanaro, durante i festeggiamenti per il compleanno della Città, con la collaborazione di diversi operatori cittadini, per un weekend di festa ‘Made in Alessandria’ credo sia testimonianza di un forte lavoro di squadra – sottolinea l’Assessore alCommercio e Marketing Territoriale -. Un sentito ringraziamento agli operatori che hanno creduto e riproposto questa bella iniziativa e a chi si è speso per renderla possibile”.

“In occasione delle celebrazioni degli 850 anni della città di Alessandria avevamo previsto un momento che fosse di coinvolgimento di tutta la cittadinanza e organizzammo a Parco Italia lo ‘Street Food Festival’ –commenta il Presidente del Consiglio Comunale –. Tale iniziativa si è ripetuta nel 2019 e fu poi sospesa a causa della pandemia negli anni successivi. Quest’anno riprende grazie al coinvolgimento degli operatori della Città, con una serie di eventi di intrattenimento che saranno sicuramente un’ottima occasione per passare delle belle serate non solo per i cittadini di Alessandria ma per tutti coloro che vorranno venirci a trovare al Parco Italia. Ci auguriamo che questa iniziativa possa diventare una tradizione collegata ogni anno al compleanno della Città. Spero di vedervi in molti per brindare insieme agli 854 anni di Alessandria”.