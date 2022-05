Da venerdì 3 a domenica 5 giugno 2022 si svolgerà la 21° Edizione del Festival della Cultura Mediterranea a Imperia, nel centro storico di Porto Maurizio, IMPERIA “CITTA’ DEL LIBRO” inserita nell’elenco nazionale del “Centro per il Libro e la Lettura” Dipartimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Liguria, Città di Imperia, Provincia di Imperia e Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona. Ed il sostegno della Fondazione Carige. Organizzata dal Comitato San Maurizio in collaborazione con Espansione Eventi di Paola Savella.

Ospiti 2022: Lorenzo Beccati, Sandra Bonzi-Bisio, Nicola Calathopoulos, Paolo Del Debbio, Oscar Farinetti, Tommaso Labate, Candida Livatino, Renato Marengo, Enrico Vanzina, Andrea Vitali, Nina Zilli.

LEIT MOTIV della Fiera 2022 : Senza parole: l’altra comunicazione

Il tema della 21° edizione del Festival vuole portare l’attenzione a tutte quelle forme di comunicazione che noi incontriamo nel vivere quotidiano e che non fanno della parola il veicolo ordinario e principale di comunicazione. Nell’era del digitale non possiamo che partire dalle emotion, dagli emoij, dai meme, con cui spesso esauriamo la nostra conversazione passando per la comunicazione musicale, del linguaggio del corpo, del linguaggio pittorico, arrivare a non sottovalutare il linguaggio olfattivo e dei suoni.

Tutto ciò ci ricorda che l’Homo Sapiens nasce come Homo videns e che la lettura così come la intendiamo da Gutenberg in poi è una recente acquisizione, forse anche minacciata dall’evoluzione delle nuove tecnologie della comunicazione. La mediterraneità – leit motiv del Festival tradizionalmente largamente intessuta di abitudini che valorizzano il linguaggio dei gesti, uscirà rivalutata dalle prospettive che accompagnano questa edizione.

Come di consueto I dibattiti, I caffè letterari e le conversazioni che caratterizzano l’evento, porteranno argomenti di riflessione sul tema.

Con l’obiettivo di mantenere l’offerta di attenzione e il dibattito sui grandi temi, nell’Isola della Mediterraneità (tensostruttura di Piazza Serra), saranno in programma incontri con grandi nomi del giornalismo italiano, della letteratura, della scienza e del cinema.

Si alterneranno filosofi, sociologi, psicologi, giornalisti su contenuti normativi relativi a grandi aree come scuola, commercio, alimentazione, sport e gli effetti collaterali delle abitudini recentemente indotte con riflessioni sulle nuove forme di comunicazione.

Altra postazione in Via Cascione davanti al Mercato Coperto l’ “Isola Bianca” in un susseguirsi di presentazioni letterarie proposte da case editrici provenienti da tutto il territorio nazionale. In programma anche il Silent Book “Vivi!” Le vie dei migranti con il supporto di SOS Mediterranee ed il progetto Comicout con il fumetto per ragazzi inteso in modo nuovo e interdisciplinare curato da Laura Scarpa .

Il 3 giugno alle ore 19,00 presso l’Isola Bianca si terrà l’ esibizione dell’OpenOrchestra diretta dal Maestro Marco Reghezza e domenica 5 giugno Ore 17,00 “Chi ha maggior fiato farà miglior musica” con l’intervento della Banda Musicale Borghetto S.Nicolò – Città di Bordighera diretta dal Maestro Luca Anghinoni.

Sarà messa in campo la formula già collaudata dell’Apertivo con l’Autore (Caffè Maurizio & Charile e Punto U Rescìou in Via XX Settembre) per offrire nei tre giorni, divulgazioni rilassate su letteratura e poesia, benessere, enogastronomia e letteratura per ragazzi negli spazi dei dehor dei caffè.

Viene inaugurata una nuova area denominata “Spazio senza parole” in via Cascione davanti all’ex Banca d’Italia in cui si potranno ammirare tutte quelle attività artistiche che usano il linguaggio del corpo (esibizione di Flamenco a cura di New Movanimart, lo spettacolo dell’Associazione Pànta Musicà o di Corpi in movimento), la premiazione del 2° concorso “Narratori in erba” concorso di scrittura e illustrazione per l’infanzia aperto a tutte le Scuole della Provincia, i laboratori dedicati ai più piccini come ad esempio sabato 4 giugno alle ore 15,45 con l’illustratrice Elisabetta Civardi ispirato al libro “Piccolo cavallo” di Nicola Cinquetti. Sabato alle 18,30 appuntamento speciale del Club di lettura Mangamania a cura della Libreria Mondadori- Imperia. Domenica dalle ore 15,00 alle ore 18,00: “Arte per Te(rra)” con gli artisti Andrea e Enzo Iorio per creare tutti insieme una grande opera d’arte per amore della nostra Terra. Proprio tutti (adulti e bambini) potranno contribuire a disegnare un pianeta migliore!

Mostre in Fiera

Via San Maurizio (Oratorio di Santa Caterina)

“IO qui SOTTOSCRITTO – Testamenti di grandi italiani”

Mostra promossa dal Consiglio Nazionale del Notariato (Roma) e dal Rotary Club e presentata in Fiera ad Imperia dal Notaio Giulio Biino, consigliere nazionale e presidente del Salone Internazionale del Libro di Torino.

La mostra vuol condividere le ultime memorie, quelle più intime ed intense, di personaggi che hanno promosso i valori ed il talento italiano. Esposti i testamenti di:

Gabriele d’Annunzio | Alessandro Manzoni | Enrico Caruso | Enzo Ferrari | Papa Paolo VI | Alcide De Gasperi | Papa Giovanni XXIII | Giuseppe Garibaldi | Camillo Benso Conte di Cavour | Gioachino Belli | Guglielmo Marconi | Giuseppe Verdi | Luigi Pirandello | Giovanni Agnelli Senior | Giovanni Pascoli | Grazia Deledda | Giovanni Verga | ed altri ancora.

Via Cascione

Senza parole….la “nostra” comunicazione

Mostra di fotografia a cura di Agenda Fotografica

“Poster per la pace” realizzati dagli allievi delle scuole medie di Imperia

a cura del Lions Club Imperia La Torre

“Aurelio Rezoagli – ritratto di uno scultore”

“Tra mare e cielo: la vita quotidiana delle Clarisse di Porto Maurizio”

Mostra fotografica a cura di Marco Donatiello

Coordinatori:

Isola Mediterranea – Alida Civile; Isola Bianca – Gabriele Borgna; Caffè letterari – Circolo Parasio

Tutte le variazioni e gli sviluppi verranno comunicati sul sito ufficiale della Fiera del Libro www.fieradellibroimperia.it.