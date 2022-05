Mentre si stanno ultimando i preparativi per la chiusura del 12 giugno del MonFest 2022 di Casale Monferrato, proseguono gli appuntamenti dedicati a tutte le età per conoscere e approfondire il mondo della fotografia.

Si partirà già domenica con un nuovo laboratorio organizzato in collaborazione con la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati: dalle ore 15,00 Francesco Pergolesi proporrà Luce, colori e fantasia, dove i giovani partecipanti potranno giocare con la luce per apprenderne l’intensità e la temperatura colore e comporre immagini su Lightbox.

Per prenotarsi è possibile farlo al numero 0142 444302 o 0142 444308 o via e-mail a biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it.

Il fine settimana successivo, invece, sono in programma altri interessanti eventi, a partire dal doppio appuntamento di sabato 28: alle ore 14,30 incontro con Enrico Genovesi condotto da Giovanna Calvenzi per parlare del libro Nomadelfia e alle ore 17,00 nuovo appuntamento di I maestri che vivono nel Piemonte con la conversazione tra Elena Givone e Mariateresa Cerretelli.

Domenica 29 alle ore 11,00 sarà la volta di Gdm – Gruppo Fotografi Monferrini e Afa – Associazione Fotografica Alessandrina che racconteranno la loro partecipazione al MonFest con una video proiezione al Castello, alle ore 15,00 laboratorio per bambini con Elena Givone e dalle ore 17,00 incontro con Silvia Taietti, Federica Berzioli e Giovanni Pelloso, Direttore de Il Fotografo per presentare la rivista e il video dei tre vincitori delle Letture Portfolio.

Le iniziative proseguiranno poi negli ultimi due fine settimana del MonFest con proiezioni, incontri e racconti, per concludere al meglio la biennale di fotografia della Città di Casale Monferrato curata dal direttore artistico Mariateresa Cerretelli e realizzata con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria.

Per chi, infine, volesse immergersi nelle mostre, questi sono gli orari e i luoghi delle esposizioni:

– Castello del Monferrato (piazza Castello) – sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00:

• Gabriele Basilico – Gabriele Basilico nel Monferrato – a cura di Andrea Elia Zanini

• Silvio Canini – Il mondo di Silvio Canini – a cura di Elena Ceratti

• Ilenio Celoria – Fotomorfosi-infernot – a cura di Simona Ongarelli

• Vittore Fossati – Il Tanaro a Masio – a cura di Giovanna Calvenzi

• Francesco Negri – Omaggio a Francesco Negri – a cura di Elisa Costanzo e Luigi Mantovani

• Claudio Sabatino – Fotografare il tempo. Pompei e dintorni – a cura di Renata Ferri

• Valentina Vannicola – Living Layers – a cura di Mariateresa Cerretelli

• Da Casale al Po alle colline del Monferrato – Esposizione delle 34 migliori opere dell’omonimo concorso a cura di Paola Casulli

– Teatro Municipale (piazza Castello) – sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00:

• Raoul Iacometti – #homeTOhome – a cura di Luciano Bobba

– Cattedrale di Sant’Evasio (largo Angrisani) – sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00:

• Maurizio Galimberti – Tributo a Leonardo – a cura di Mariateresa Cerretelli con la collaborazione della galleria Dadaeast di Roma

– Accademia Filarmonica – Palazzo Gozzani di Treville (via Mameli, 29) – sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

• Future armonie a cura di Benedetta Donato che comprende:

• Mostra personale di Silvia Camporesi, Domestica – Vincitrice del Premio Soroptimist Storie di donne

• Videoproiezione di Daniela Berruti, Una storia d’amore – Menzione Speciale Progetto dedicato a Casale Monferrato con i progetti di altre cinque autrici finaliste: Anne Conway, Isabella De Maddalena, Isabella Franceschini, Patrizia Galliano, Antonella Monzoni; a cura di Stefano Viale Marchino

• Mostra collettiva, Guardarsi per rinascere. Ritratti e autoritratti al femminile, Studentesse Istituto d’Istruzione Superiore Leardi – Liceo Artistico Angelo Morbelli, a cura di Ilenio Celoria

– Sinagoga (vicolo Olper, 44) – domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00:

• Lisetta Carmi – Viaggio in Israele e Palestina. Fotografie 1962-1967 – a cura di Daria Carmi e Giovanni Battista Martini

Si ricorda, infine, che è possibile visitare le esposizioni del Castello del Monferrato anche durante la settimana per gruppi di almeno 10 persone e per le scolaresche. Per prenotare, contattare lo Iat – Informazione Accoglienza Turistica del Castello del Monferrato – tel. 0142 444330 – e-mail iat@comune.casale-monferrato.al.it.

Info e approfondimenti: www.comune.casale-monferrato.al.it/MonFest2022.

