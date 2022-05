Martedì 3 maggio prossimo si festeggerà l’854° Compleanno della Città di Alessandria, tradizionale occasione per riscoprire le radici, le tradizioni, la storia di Alessandria e anche per riflettere sul presente e il futuro della Città.

Quest’anno, dopo qualche stagione di intervallo, viene ripresa la tradizione di concedere in questa occasione le Onorificenze civiche nella forma di cinque medaglie “Gagliaudo d’Oro” e di cinque Attestati di Benemerenza che verranno consegnati ai Cittadini che si sono distinti per particolari meriti in ambito culturale, sportivo, sociale, economico, dando prestigio alla Città di Alessandria.

La giornata si articolerà secondo il seguente programma:

ore 9.30 – Solenne Celebrazione eucaristica officiata da S.E.Rma mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, nella Chiesa di Santa Maria di Castello, sulla piazza omonima

ore 11.00 – Assemblea dei Consiglieri Comunali e delle Autorità Cittadine, nella Sala del Broletto,

a Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in piazza della Libertà 28

ore 11.15 – Saluto e accoglienza delle Delegazioni delle Città Gemellate con Alessandria

ore 12.30 – Consegna delle Onorificenze e delle Civiche Benemerenze

ore 13.00 – Brindisi per l’854° Compleanno della Città

Sarà Presente una delegazione della città gemellata di Alba Julia, in Romania, mentre le città mdi Hradec Kralowe (Cechia) e di Karlovac (Croazia) hanno inviato messaggi di saluto e augurali.

“Sono lieto e orgoglioso – dichiara il Presidente del Consiglio, Emanuele Locci – di aver potuto ripristinare, quest’anno la tradizione delle onorificenze civiche che ci permettono di riconoscere i meriti ai cittadini che hanno dato lustro alla città. Alessandria deve molto a questi concittadini e la data del 3 maggio è quella giusta per riconoscerne le grandi qualità”.

Questo l’elenco dei Benemeriti:

E’ stata concessa l’onorificenza del “Gagliaudo d’Oro” a:

Monsignor Ivo PICCININi, per l’attività di Pastore della Chiesa

Bruna TRISOGLIO BAGLIANO, per i meriti acquisiti nell’attività d’impresa

Luca DI MASI, per meriti acquisiti in ambito sportivo

Franco GALLIA, per meriti acquisiti in ambito economico –finanziario

Valentina SUMINI, per meriti acquisiti in ambito scientifico

E’ stata concessa la Civica Benemerenza, sotto forma di attestato di Benemerenza, a:

Giulio LEGNARO, per meriti acquisiti nell’ambito della comunicazione culturale e storica

Antonio MAROZZO, per meriti acquisiti in ambito istituzionale

Roberto PICCININI, per meriti acquisiti nel campo della cultura religiosa

Olga PICCOLO, per meriti acquisiti nell’ambito della storia dell’arte

Oria TRIFOGLIO, per meriti acquisiti nel campo della medicina.

“Dopo l’850° con tutte le sue numerose iniziative – commenta il Sindaco – si è rafforzata – nonostante la pandemia – in questi ultimi anni, una coscienza identitaria, traghettatrice di senso storico, attaccamento alle proprie radici ed il riconoscersi in una suggestione che può costituire il dato prezioso per ripensare la bellezza della nostra Città”.

Nel pomeriggio del 3 maggio si avrà poi un incontro pubblico con gli ospiti della delegazione della Città rumena di Alba Iulia, gemellata con la Città di Alessandria, in piazza Alba Iulia, alle 16,30.

La scelta del luogo dell’incontro – presso la colonna che celebra l’amicizia tra Alba Iulia e Alessandria – è emblematica e intende manifestare i profondi legami tra le due Città gemellate nonché il comune interesse per consolidare ulteriormente la reciproca collaborazione istituzionale finalizzata alla valorizzazione delle due Comunità amministrate, della loro storia e delle loro potenzialità in ambito culturale, sociale ed economico

Le celebrazioni per l’854° Compleanno di Alessandria si concluderanno nel week-end dal 6 all’8 maggio, in parco Italia con una tre giorni di street food; tutti i giorni, dalle 19 cucine aperte e dj set.