Sono un centinaio gli eventi che animeranno gli spazi istituzionali regionali, con una forte attenzione al territorio ed ai soggetti che ne rappresentano il tessuto culturale e produttivo, alla 34a edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, che si terrà da giovedì 19 a lunedì 23 maggio negli spazi espositivi del Lingotto.

Ritorna il Buono da leggere, l’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura per sostenere la promozione della lettura tra gli studenti riservata ai ragazzi ed alle scuole in visita al Salone. Il buono, del valore di 10 euro, potrà essere speso negli stand degli editori aderenti.

L’Arena Piemonte sarà anche per questa edizione il luogo delle attività istituzionali promosse dalla Regione e dal Consiglio regionale e dell’illustrazione dei progetti più significativi legati alla promozione del sistema della lettura.

Le sale Arancio e Argento ospiteranno momenti di scoperta e conoscenza del mondo dell’editoria locale e del territorio con incontri per gli operatori culturali locali e la presentazione di opere editoriali piemontesi.

Ci sarà nuovamente il progetto Nati per Leggere Piemonte, ideato per promuovere la lettura condivisa con bambini in età prescolare all’interno della famiglia, degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle biblioteche.

Ampio spazio sarà dedicato anche quest’anno al Concorso letterario nazionale Lingua Madre, giunto alla 17a edizione, ideato da Daniela Finocchi.

Sono oltre 50 gli editori del Piemonte rappresentati nello stand collettivo a loro dedicato. Lo spazio è stato ideato dalla Regione nell’ambito delle azioni di sostegno e promozione dell’editoria e intende mostrare l’essenza più attuale delle aziende che operano nel settore. Le realtà editoriali indipendenti presenti al Lingotto esprimono radici profonde nel territorio e allo stesso tempo un’offerta di opere di rilevanza nazionale e internazionale declinata attraverso un vasto campo di interessi. Per tutta la durata della rassegna, nella Terrazza Piemonte, attigua allo stand collettivo, le case editrici organizzano infatti un nutrito programma di incontri e presentazioni di libri, alla presenza di autori ed editori. https://www.salonelibro.it