Sono in corso o stanno per avere avvio i lavori relativi al piano strade in città e nelle frazioni di Tortona sotto il controllo dell’assessore ai Lavori Pubblici Mario Galvani (nella foto).

Come noto l’Amministrazione Comunale aveva destinato al piano strade e marciapiedi una consistente somma, superiore al milione di euro, finanziati tramite fondi statali e con risorse proprie, prevedendo una serie di lavori che in parte sono già stati eseguiti ma che si concretizzeranno per lo più nei prossimi mesi. In particolare, per quanto riguarda le frazioni, a Mombisaggio – Torre Calderai, dopo i lavori dello scorso anno per le opere di urbanizzazione della zona residenziale R15, sono ultimati i lavori sulla strada comunale Monte Lembro a cui seguirà la riasfaltatura delle vie del Popolo, Navalle e Pradini; a Castellar Ponzano sono stati effettuati dei lavori di “rappezzamento” nel centro abitato e posizionata nuova cartellonistica; a Vho sta iniziando in questi giorni l’opera di rifacimento della pavimentazione con il porfido nel centro storico; a Rivalta Scrivia è stato già effettuato un intervento di sistemazione di parte del marciapiede e dei cordoli lungo la sp 211, con pulizia delle caditoie, mentre sarà effettuata l’asfaltatura in strada Cerca fino alla Cascina Fiamberta a Passalacqua.

In città gli interventi già iniziati riguardano la sistemazione della bretella tra strada Virgo Potens e strada Bertana, il marciapiede in via Baxilio, mentre le opere al via nelle prossime settimane riguarderanno: il ripristino del porfido in piazza Fiume, dinnanzi alla stazione ferroviaria, l’asfaltatura in via Leonardo da Vinci (iniziando dall’incrocio con corso Cavour) e in via Vittorio Veneto (nei pressi del liceo Peano).

Altri interventi in fase di progettazione riguardano via Arzani, via Vanoni, strada Virgo Potens, il ripristino dei marciapiedi ammalorati nel concentrico cittadino. Inoltre saranno sistemate le strade nei tratti delle rotonde sulla circonvallazione all’altezza della caserma dei Vigili del fuoco e sulla sp 10 di fronte al supermercato Aldi.

Infine, da aprile a oggi, è stata effettuata la pulizia di 5.500 tombini in città e frazioni.