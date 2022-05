Ben 15 ore ininterrotte di lavoro per salvare tutto quanto era possibile, ma alla fine i danni sono stati davvero ingenti e l’abitazione purtroppo per diversi spazi inagibile, col tetto che è parzialmente crollato.

Questo il bilancio di una gravissimo incendio che si è sviluppato alle 11,30 di ieri, domenica 15 maggio ed ha visto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona impegnati fino alle due di questa notte, lunedì 16 maggio, in lunghe operazioni prima di spegnimento delle fiamme, poi di controllo e di numerosi interventi per cercare di isolare l’incendio, circoscriverlo e spegnerlo, nonché interventi all’immobile con l’obiettivo di evitare il propagarsi delle fiamme e salvare una parte del tetto.

E’ accaduto in un’abitazione in via Gerbidi 32 a Sale e le fiamme, purtroppo, hanno reso inagibili le camere da letto che si trovavano all’ultimo piano proprio sotto il tetto che ha preso fuoco.

Nei lavori di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza dell’edificio si sono alternati ben due turni di lavoro dei pompieri con due diverse squadre.

I danni, come detto, sono davvero ingenti e le cause dell’incendio al momento in cui scriviamo, non sono ancora completamente note.

FOTO DI REPERTORIO