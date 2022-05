Oltre quattro ore di lavoro per i Vigili del Fuoco, oggi pomeriggio, venerdì 27 maggio, per un incendio scoppiato alle case popolari dello IACP in via Marsala a Tortona, che si è concluso con l’inagibilità di quasi tutta la scala dello stabile dove si è verificato l’incendio.

Tutto è iniziato poco dopo le 16 quando ai pompieri di Tortona arriva una chiamata perché c’erano delle fiamme all’interno dell’edificio che si trova proprio a fianco del municipio di Tortona all’interno della ex caserma Passalacqua.

Secondo la prima sommaria ricostruzione aveva preso fuoco un materasso accatastato insieme ad altro materiale, negli spazi comuni.

La causa dell’incendio è ancora al vaglio dei Vigili del fuoco ma il materiale che ha preso fuoco ha sprigionato un intenso fumo che è salito lungo al tromba delle scale raggiungendo tutti gli alloggi. L’edificio dove abitano sei famiglie è stato evacuato e i Vigili del fuoco hanno iniziato a spegnere le fiamme; nel frattempo una persona ha accusato un lieve malore, forse perché aveva respirato del fumo ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale.

I pomieri hanno impiegato quasi quattro ore per spegnere le fiamme, domare l’incendio e ripristinare la situazione: lo stabile è stato dichiarato provvisoriamente inagibile in quanto il fuoco ha leggermente danneggiato l’impianto elettrico e lo stabile è rimasto senza corrente. Gli abitanti, per questo motivo, sono stati fatti sfollare e allontanare dai rispettivi alloggi e se il guasto (che non sembrava irreparabile) verrà risolto nella giornata di domani, allora potranno far ritorno alle proprie case.