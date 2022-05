E’ il titolo di un progetto ambizioso, ideato e coordinato dalla Prof.ssa Paola Piccinini, fortemente sostenuto dal Lions Club Tortona Castello da sempre impegnato in attività di prevenzione alla patologia diabetica. Il Progetto, articolato in più fasi, ha preso avvio nell’autunno del 2019 e ha visto coinvolti gli studenti delle scuole superiori della città di Tortona che, in qualità di giovani divulgatori prima, ed in seguito di chef, hanno veicolato questo importante messaggio di educazione e prevenzione del diabete di tipo 2.

Nello sviluppo della seconda fase del progetto, quella operativa, la pandemia del 2020 e tutto quello che ha comportato hanno fatto segnare una lunga battuta d’arresto, ma la tenacia e la perseveranza degli studenti sono stati premiati. Gli studenti divulgatori sono comunque riusciti a salvare tutta la mole di lavoro svolto realizzando, grazie all’abilità e competenza tecnica di Andrea Mensi, studente del corso di Informatica e Telecomunicazioni dell’I.I.S. Marconi, una video-conferenza che verrà presentata giovedì 26 Maggio alle ore 19 nella Sala Polifunzionale dell’Istituto Santa Chiara. Relatrici: Mariam Mahmoud e Serena Torlasco ex allieve dell’I.I.S. Marconi.

Il lavoro risulta inoltre arricchito dalla preziosa collaborazione del Dott. Claudio Massolo, Presidente della Società Medico Chirurgica Tortonese e della Dott.ssa Veronica Basso, diabetologa presso l’ASL di Tortona, dalla fruttuosa collaborazione di docenti e gruppi di studenti dell’Istituto Santa Chiara e del Liceo G. Peano e da tutti coloro che hanno creduto in questo progetto.

