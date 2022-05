È giunto al quarto appuntamento il ciclo di seminari del Centro Studi per le Medical Humanities dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria dedicato ai luoghi di cura. Il 31 maggio, in diretta sul canale YouTube dell’Ospedale a partire dalle ore 16, si parlerà in particolare di “Ars Curandi: l’ospedale e la comunità che cura” con l’architetto e fotografa Elena Franco.

Dal 2014 espone con regolarità in sedi istituzionali e musei in Italia e all’Estero. La sua principale ricerca “Hospitalia. O sul significato della cura”, in corso dal 2012, dopo essere stata esposta e presentata in sedi istituzionali a Milano, Napoli, Vercelli, Losanna, Venezia, Firenze, Arles (FR), Lessines (BE), Siena, accompagnata da convegni e workshop ispirati dal suo lavoro, si è tradotta in un libro edito da ARTEMA (2017). Le opere di Elena Franco fanno parte di collezioni pubbliche e private e con il progetto “Imago Pietatis” realizzato per la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ed esposto da Studio Cenacchi Arte Contemporanea è tra i vincitori del Premio New Post Photography di MIA Fair 2020. Scrive per Il Giornale dell’Architettura. È direttore artistico di Fondazione Arte Nova e collabora come curatrice con il Museo Villa Bernasconi a Cernobbio (CO).

Durante il seminario si parlerà nello specifico del rapporto tra i luoghi di cura e la comunità: gli ospedali infatti raccontano sia la storia delle persone che nei secoli si sono impegnate per stare accanto ai più fragili, sia dei pazienti che li hanno “abitati” sia della concezione di cura dei diversi periodi. “Questi siti ospedalieri – spiega Elena Franco – erano centri da cui la cura si estendeva al paesaggio, ai possedimenti agricoli legati alle amministrazioni ospedaliere tramite lasciti dai rappresentanti della società civile di tutte le epoche. Erano i luoghi in cui si decideva la politica agricola dei territori di riferimento, attraverso cui si garantiva un’altra forma di inclusione e assistenza territoriale: grazie al sistema delle grange senesi, attraverso i vigneti ancor oggi caratterizzanti gli Hospices de Beaune. In forma autarchica, come nel caso belga di Lessines, dove sullo stesso sito troviamo ospedale e fattoria”.

Il seminario potrà essere seguito in diretta su YouTube dalle ore 16 a questo link: https://youtu.be/5-1_eUZPvBw .