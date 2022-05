La Polizia di Stato di Imperia incrementa gli strumenti di controllo del territorio: a piedi, in auto e ora anche in moto.

Aumenta la vigilanza sul territorio, con le forze dell’ordine sempre in prima linea per evitare situazioni spiacevoli ai cittadini. Con l’arrivo dell’estate, infatti, gli uomini della Questura di Imperia hanno uno strumento in più a disposizione per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica: una pattuglia in motocicletta.

Nel territorio incrementerà l’utilizzo delle «due ruote» per perlustrare da vicino quelle aree che solitamente sono difficili da raggiungere in auto.

Questo servizio, fortemente voluto dal Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore, è un’arma in più per il controllo del territorio, soprattutto per i luoghi difficili da controllare con le auto, mentre le motociclette permettono un intervento veloce ed efficace. Il nuovo servizio, che si affianca ai controlli tradizionali, effettuati con pattuglie in auto o a piedi, è volto ad incrementare la sicurezza dei cittadini.