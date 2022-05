A Pontecurone la cultura è di casa e ogni volta che il Comune o le associazioni culturali organizzano eventi la partecipazione è certa. E’ accaduto anche nella Sala polifunzionale del Comune di Pontecurone dove si è tenuto il primo degli Appuntamenti con l’Autore, rassegna di incontri letterari organizzata dalla Biblioteca comunale “S. Castelli”, in collaborazione col Sistema bibliotecario tortonese. Di fronte ad una sala gremita, il poeta pontecuronese Raffaele Floris ha presentato la sua ultima raccolta di poesie, intitolata “La macchina del tempo”, pubblicata da Puntoacapo. Elisa Bassi, vicepresidente della Commissione di gestione della Biblioteca, ha introdotto l’incontro con il poeta, che ha dialogato con Marialuisa Ricotti, assessore alla cultura di Pontecurone, e con Emanuele Spano, insegnante del “Marconi” di Tortona, nonché poeta egli stesso.

Spano ha presentato la silloge di Floris, di cui ha evidenziato alcune particolari caratteristiche, come il richiamo e la rielaborazione della dimensione del passato, un passato mai veramente concluso, che rimane sospeso in una terra di confine, una pianura in cui la presenza umana è rarefatta e domina l’assenza.

Nel testo di Floris rappresentano una novità le liriche intitolate a luoghi del mondo in cui dolore, privazioni e violenza segnano un’umanità calpestata nei suoi diritti naturali.

Marialuisa Ricotti, che segue da anni la produzione del poeta, ha evidenziato la particolare musicalità di queste liriche di Floris, caratterizzate in gran parte da tre quartine in rima incrociata o ripetuta, ed ha commentato alcune di queste poesie, mettendo in luce lo stile del poeta, il quale raggiunge con questa raccolta la sua piena maturità espressiva.

Il prossimo appuntamento con l’autore è previsto sabato 21 maggio, nella bella cornice floreale dei giardini del comune con Angelo Bottiroli, direttore di Oggi Cronaca, nonché autore di molti libri che presenterà la sua ultima opera.