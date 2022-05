Oltre cento partecipanti hanno preso parte oggi all’incontro dedicato alla filiera apistica regionale del Piemonte “La giornata mondiale delle api e le prospettive di sviluppo dell’apicoltura. Le istituzioni e la filiera a confronto”, organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte insieme a VisitPiemonte, nella Palazzina di caccia di Stupinigi a Nichelino, alle porte di Torino.

Per l’assessore all’Agricoltura e Cibo del Piemonte si tratta di un’importante risposta da parte delle associazioni dei produttori, della cooperazione apistica, del mondo della ricerca e dell’università, delle istituzioni regionali e nazionali.

Da oggi il Piemonte diventa riferimento nazionale per il futuro delle api, come ha sottolineato il sottosegretario Gian Marco Centinaio, presente insieme ai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il quale intende portare ad esempio il Piemonte su tutto il territorio nazionale con le best practise e i progetti sperimentali emersi durante il confronto, dando così continuità al 20 maggio, giornata mondiale delle api.

Per la Regione motivo di orgoglio e stimolo per proseguire nelle azioni di sostegno alla filiera.

Il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali all’apertura dei lavori, in collegamento, ha dichiarato che è il momento di fare un salto di qualità e cogliere insieme le numerose opportunità offerte.

Per il presidente della Regione Piemonte, che è intervenuto in video collegamento, è un incontro fortemente voluto dalla Regione per ribadire l’attenzione al settore apistico regionale e continuare a tutelare le api così preziose per il nostro ecosistema.