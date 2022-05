Saranno 19 cantanti in rappresentanza di 18 Nazioni, che parteciperanno alla Finale Mondiale della 13° edizione di sanremoJunior – il Concorso Internazionale per cantanti dai 6 ai 15 anni – in programma giovedì 5 maggio al Teatro Ariston di Sanremo dove, per la prima volta nella storia del concorso, a rappresentare l’Italia sarà una giovanissima sanremese.

Dopo le selezioni in altrettanti Paesi europei ed extraeuropei, arriveranno nella città dei fiori concorrenti provenienti da Armenia, Bielorussia, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Georgia, Indonesia, Israele, Italia, Lituania, Malta, Romania, Serbia, Slovenia, Svizzera, U.S.A. ed Ukraina. La Bulgaria avrà eccezionalmente 2 rappresentanti, in quanto lo scorso anno la sua Finalista non poté esibirsi – pur se qualificata – per ragioni legate al Covid.

I giovanissimi cantanti si esibiranno – come tradizione – dal vivo accompagnati dall’Orchestra sanremoJunior, composta da 32 elementi e diretta dal Maestro Alessandro Scaglione. A decretare il vincitore sarà una qualificata Giuria presieduta dal cantante ed autore Franco Fasano.

Il giorno dopo, invece, prenderà il via la 23° edizione del GEF – il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola – riservato a scuole pubbliche e private ed associazioni, nazionali ed internazionali, che si esibiranno nei campi di Musica, Danza, Ginnastica, Moda, Musical, Teatro, Cinema e Pittura, davanti alle rispettive Giurie.

Il venerdì sera sarà dedicato alla Musica, alla Danza ed al Cinema; il sabato mattina e pomeriggio al Musical ed al Teatro; il sabato sera – durante lo spettacolo finale per la consegna dei premi – si esibiranno i vincitori di Musica, Danza e Moda, oltre ad alcuni ospiti. Saranno premiati anche i vincitori di Eurotheatre, del Festival Internazionale del Musical Scolastico e di Educ-Arte (concorso di pittura con tema “Lo sport che amo”).

La serata sarà altresì caratterizzata dalla consegna del Global Education Award e dei GEF Award di Musica, Sport e Medicina; del Grand Prix sanremoJunior al vincitore assoluto del concorso canoro attribuito dalla prestigiosa Giuria e del Prix Committee sanremoJunior, assegnato invece dal Comitato sanremoJunior.

Un’importante novità di quest’anno sarà la presenza dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia, presieduta da Novella Calligaris, che sarà presente sia nella serata di giovedì sia in quella di sabato, durante la quale riceverà il GEF Sport Award. Insieme alla Presidente ed alla sua Vice, sarà presente il Direttivo dell’Associazione, che ha approfittato di questa occasione per effettuare il Consiglio Nazionale annuale nella città dei fiori.

E proprio in apertura della Finale Mondiale di sanremoJunior verrà presentato in prima assoluta mondiale l’Inno degli Azzurri, eseguito dall’Orchestra sanremoJunior, sotto la direzione speciale del compositore dell’inno: il Maestro Direttore d’Orchestra e plurimedagliato di Canottaggio (Bronzo Olimpico) Lorenzo Porzio.

Le serate di sanremoJunior e del GEF saranno condotte da Maurilio Giordana ed Antonella Salvucci. La scenografia è di Francesco Filosa, per la realizzazione di Santo Polimeni. Direttore della Fotografia è Marco Lucarelli con la collaborazione di Emanuele Mattiocco.

sanremoJunior ha il Patrocinio del Comune di Sanremo e dell’UNICEF. Il GEF è realizzato con il contributo del Comune di Sanremo ed il Patrocinio di: UNESCO, UNICEF, Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, C.O.N.I., Sport&Salute, A.N.A.O.A.I., Regione Liguria e Provincia di Imperia.