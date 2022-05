Sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Tortona i bandi per l’assunzione di nuovo personale.

Si tratta di un posto, a tempo pieno e indeterminato, per per Coordinatore attività tecniche – Categoria D – Posizione Economica D1Link: https://www.comune.tortona.al.it/…/Bando_concorso_D…

Un posto, a tempo pieno e indeterminato, per Coordinatore attività contabili – Categoria D – Posizione Economica D1Link: https://www.comune.tortona.al.it/…/Bando_concorso_D…

Un posto, a tempo pieno e indeterminato, per Coordinatore attività assistenziali – Categoria D – Posizione Economica D1Link: https://www.comune.tortona.al.it/…/Bando_concorso_D…

Tre posti, a tempo pieno e indeterminato, per Coordinatore attività amministrative – Categoria D – Posizione Economica D1Link: https://www.comune.tortona.al.it/…/Bando_concorso_D…Per effettuare la domanda on line è necessario essere provvisti di SPID o CIE. In caso di accesso con CIE, una volta compilata la domanda, è necessario scaricarla e ricaricarla firmata con firma autografa o digitale.Info: https://www.comune.tortona.al.it/…/comuni…/390/pubblica/La data di scadenza del bando è fissata per le ore 12.00 del 9 giugno 2022.