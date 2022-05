Il Comune di Tortona torna sui suoi passi e giustamente cambia ubicazione per l’area di sgambamento cani che era stata individuata vicino al parco giochi per bambini in via Matteotti: non sarà più a fianco del monumento funebre ma vicino al cimitero urbano, nella zona che vedete in alto.

La decisione è stata presa dalla Giunta comunale di Tortona durante l’ultima riunione nella quale è stato deciso di rettificare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/04/2021 in merito all’approvazione dell’istituzione di una nuova area comunale di “sgambamento cani”, modificando la localizzazione della suddetta, dalla prevista area verde Matteotti all’area verde comunale in angolo tra Via Don Innocenzo Quinzio/salita Santa Barbara e Strada Lovazzano/Paghisano;

La giunta ha deciso di approvare lo schema di convenzione per la realizzazione e la gestione della istituenda nuova “area di sgambamento cani”, da sottoscriversi tra il Comune di Tortona e la Società I.CE.CO. Srl che gestisce il Centro Commerciale Oasi e di demandare al Responsabile del competente Ufficio ogni atto derivante dal suddetto provvedimento.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova area complessivamente di circa 1100 mq, sita in angolo tra Via Don Innocenzo Quinzio/salita Santa Barbara e Strada Lovazzano/Paghisano, suddivisa in due parti praticamente uguali per garantire la fruibilità contemporanea di cani di diverse caratteristiche e razze, mediante allestimento di recinzione perimetrale e di suddivisione di altezza 2 m fuori terra, composta da rete metallica plastificata comprese piantane in ferro posate con relativo plinto di fondazione, opportunamente fissata a terra, al fine di evitare la scalzatura da parte dei cani;

fitta siepe sempreverde (es. lauro ceraso o fotinia) esterna alla recinzione sul lato Via Don Innocenzo Quinzio/salita

Santa Barbara; due cancelli pedonali e due cancelli carrabili adatti per l’acceso di mezzi adeguati alla manutenzione dell’area; due panchine e due prese d’acqua potabile con fontanella di erogazione acqua, compreso allacciamento all’acquedotto comunale (che verrà successivamente volturato al Comune di Tortona).

La Società I.CE.CO. Srl si impegna al successivo smantellamento dell’area di sgambamento cani esistente lungo Via Emilia angolo Via Sacro Cuore, realizzata nell’ambito del Piano Esecutivo Convenzionato denominato “Gli Orti” ed al conseguente ripristino come area verde.