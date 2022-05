Una triste vicenda, che ha tenuto impegnati Carabinieri e Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona mandando nella disperazione i genitori dello sfortunato protagonista, si è consumata stanotte e nel momento in cui scriviamo, si è conclusa solo da poche ore, per fortuna in modo positivo, anche se il rischio di un dramma è stato grande.

Ci riferiamo a quanto accaduto poco dopo la mezzanotte, in un’abitazione nel rione Città Giardino, ed in particolare verso strada Fornaci dove un Tortonese di 31 anni ha tentato di suicidarsi.

La causa che ha mandato in depressione il giovane tanto da spingerlo all’insano gesto, secondo quanto è stato possibile appurare, sarebbe da attribuire ad una cocente delusione d’amore che ha provocato un vero e proprio shock nel tortonese provocandogli grandissima disperazione.

E’ stato a quel punto che il giovane, che probabilmente era solo in casa stante la momentanea assenza dei genitori, ha iniziato a condividere il suo stato d’animo inviando messaggi molto gravi al padre e alla madre, che visibilmente preoccupati per le possibili intenzioni anticonservative del figlio, hanno subito dato l’allarme. La tensione è stata altissima anche perché, a quanto pare, il giovane era in possesso di una pistola e sarebbe stato pronto a puntarla su se stesso per farla finita.

Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona e i Carabinieri della locale compagnia che hanno cercato in tutti i modi di far desistere il Tortonese dal dal proposito suicida o quanto meno di di intavolare un dialogo al fine di provare a distrarlo, farlo uscire dall’abitazione in qualche modo e cercare di bloccarlo prima che potesse togliersi la vita.

La “trattativa” ha avuto esisto positivo dopo circa due ore e mezzo, quando verso le tre e mezza di oggi, mercoledì 25 maggio, il giovane è uscito sul terrazzo e forse preso dallo sconforto, dalla stanchezza o chissà da cos’altro, ha iniziato a barcollare cadendo a terra.

L’azione a quel punto è stata fulminea: i Vigili del fuoco hanno messo una scala raggiungendo il balcone e i carabinieri sono prontamente intervenuti: il giovane, ormai senza pistola, è stato consegnato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona con lo scopo di curare la depressione che lo ha portato sull’orlo del suicidio e rimetterlo in sesto.

FOTO DI REPERTORIO