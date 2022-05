Domenica 15 e domenica 22 maggio, in occasione delle giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico #visionidicomunità promosso dalla CEI, l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona propone un itinerario pomeridiano dalla Cattedrale al Museo.Il Museo e la Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Lorenzo di Tortona si uniscono in un itinerario per valorizzare il patrimonio culturale della comunità diocesana.

In queste due giornate, grazie ai volontari del progetto Chiese Aperte, la Cattedrale aprirà al pubblico alcuni “luoghi nascosti”: la sacrestia e la sala capitolare.

La Cattedrale sarà aperta per le visite dalle ore 15 alle ore 17,45 con i volontari dell’Associazione SIPBC (Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali), Delegazione Tortonese.

Le visite guidate gratuite partiranno ogni 30 minuti. Inoltre, per chi lo desidera, le visite che partiranno dalla Cattedrale alle ore 16 e alle ore 17, proseguiranno con la visita guidata del Museo Diocesano, posto a poca distanza e raggiungibile a piedi.

Al Museo Diocesano sarà visitabile la mostra dedicata a San Marziano, allestita all’interno della cappella del Seminario.

Per la visita guidata al Museo verrà richiesto un contributo di 3 euro a partecipante. Per i partecipanti all’itinerario l’ingresso al Museo sarà gratuito!

Terminato il percorso guidato, i partecipanti potranno visitare in autonomia i locali del museo.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Beni Culturali (dal lunedì al venerdì mattina) al numero 0131.816609, oppure scrivendo a beniculturali@diocesitortona.it

Maggiori info ai link:https://beweb.chiesacattolica.it/giornate-di-valorizzazione/https://www.beweb.chiesacattolica.it/notizie/2244/A+Tortona+un+itinerario+dalla+Cattedrale+al+Museo+Diocesano