Domenica 29 Maggio, alle ore 21, la chiesa parrocchiale della Pieve ospiterà il concerto della Corale Novese.

Il Maestro Chris Iuliano, direttore del coro, propone un repertorio articolato in due parti distinte ma capaci di fondersi insieme e regalare un momento musicale che non è solo semplice ascolto ma anche intima riflessione.



La prima parte del concerto, eseguita interamente a cappella, celebra la figura di Maria attraverso i secoli: un percorso temporale che da Strata, Arcadelt, Listz ( per citarne alcuni) arriva fino a compositori contemporanei come De Marzi e Donati.

Il secondo tempo , invece, prevede l’ esecuzione della Misa Criolla ( Messa Creola), composta dal Maestro argentino contemporaneo ArielRamirez nel 1964.



Non solo una semplice messa cantata ma, nell’ intenzione del compositore, espressione di un sentimento capace di unire culture diverse.

Quest’ opera utilizza la costruzione classica della messa, suddivisa in Kyrie- Gloria- Credo- Sanctus e Agnus Dei, e la riveste di ritmi e colori tipici della tradizione popolare sudamericana. In essa fervore religioso ed elementi folkloristici si conciliano dando a ogni sequenza un elemento di originalità.