Ritorna in presenza il tradizionale appuntamento con “Librinfesta”, il festival della letteratura per ragazze e ragazzi, organizzato dall’associazione culturale “Il Contastorie” con la compartecipazione della Biblioteca Civica di Alessandria “Francesca Calvo” e il Comune di Alessandria.

Dal 10 al 14 maggio 2022 Alessandria e la sua provincia diventeranno il teatro di letture, incontri, laboratori, spettacoli e performance per un totale di oltre 50 iniziative diffuse tra i luoghi culturali della città.

Il tema dell’edizione 2022, la diciannovesima, sarà ‘Desideri’: desiderare è sentimento, emozione, capacità di sognare, motivazione del cammino umano; significa abbracciare un sogno, con la voglia di progettare il futuro, trovare uno scopo ed essere motivati a perseguirlo; può essere inteso come un ritorno all’origine, perché proprio dal desiderio di narrare e lasciarsi affascinare da una storia da una storia nasce la letteratura e il festival stesso.

La rassegna di eventi sarà inaugurata lunedì 9 maggio 2022 alle ore 18 presso l’Auditorium del Conservatorio di musica “A.Vivaldi” di Alessandria con le musiche e le storie del Coro “Piccole Voci” (Progetto “Musica prima”) e Alunni_in_coro. La manifestazione entrerà così nel vivo, con numerosissime occasioni di incontro con gli autori per gli studenti dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di Alessandria e provincia. In particolare saranno presenti alcuni dei più autorevoli scrittori di libri per ragazzi: Andrea Valente, Angela Tognolini, Anna Lavatelli, Bruno Tognolini, Chiara Valentina Segrè, Daniela Palumbo, Emanuela Nava, Fabrizio Silei, Laura Guglielmi, Luca Cognolato, Maura Maffei, Michele D’Ignazio, Nicoletta Costa, Pino Pace, Tommaso Percivale. A loro si aggiungono poi diversi illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori e i comitati dei genitori delle scuole Morando e Morbelli, che condurranno laboratori ed eventi aperti a tutta la cittadinanza in orario pomeridiano o serale. Direttamente dal Paese ospite di questa edizione, l’Irlanda, interverranno Áine Ní Ghlinn, scrittrice Children’s Laureate 2020-2023, Ruth Ní Eidhin, responsabile Laureate na nÓg – Children’s Books Ireland, e Ciarán Ó Bréartúin, traduttore e studioso della lingua e della cultura irlandese.

Le iniziative sono patrocinate da Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Unicef, Laureate na nÓg, Children’s Books Ireland, Andersen e CSVAA e sono organizzate con il contributo di Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione SociAL e numerosi altri sponsor.

Forte anche la sinergia con le librerie della città, che ospiteranno alcuni eventi, letture e laboratori a ingresso libero o su prenotazione.

“Aspettativa per grandi e piccini: ‘Librinfesta’, il tradizionale Festival della letteratura per ragazze e ragazzi, torna a maggio 2022 ricco di appuntamenti e… desideri a cominciare dai ‘Desideri in Musica’ che si realizzeranno grazie al nostro Conservatorio ‘A.Vivaldi’ – commenta il Sindaco di Alessandria -. Proseguendo nell’arco della stessa giornata (9 maggio) e fino alle successive, spazio massimo alla letteratura tra aperitivi letterari, narrazioni e intrattenimento culturale assicurato. Un grande benvenuto sin da ora al paese ospite di questa edizione: l’Irlanda, di cui avremo il piacere di ospitare i rappresentanti sabato 14 maggio nella nostra sala Giunta. Ci accompagneranno dunque musica e suggestioni di una terra di grande richiamo e di grande respiro culturale”.

“La lettura, l’informazione e la conoscenza che i nostri bambini e ragazzi possono trovare nel contatto diretto con i libri ed i loro autori sono pilastri fondamentali per generare futuro. Le nuove generazioni rappresentano il patrimonio più prezioso della nostra comunità e questo festival investe in loro tramite la cultura e l’educazione – dice l’Assessore ai Servizi Educativi e Scolastici –. I laboratori e le attività degli autori previste nelle scuole e anche all’interno della Biblioteca Civica rendono questa edizione veramente speciale. Complimenti al ‘Contastorie’, al personale scolastico e comunale e a tutti i volontari che parteciperanno alla edizione che testimonia l’amore che ha Alessandria per i libri”.

“Un evento di già dichiarato successo che quest’anno ci pregiamo di ospitare per la stragrande maggioranza degli appuntamenti presso la nostra Biblioteca Civica e che prevede anche la partecipazione del Conservatorio ‘A.Vivaldi’ – dichiara l’Assessore alle Manifestazioni ed Eventi -. Avremo anche l’onore di ospitare una delegazione proveniente dall’Irlanda, paese al quale la rassegna ‘guarda’; inoltre sarà, come di consueto, forte la presenza delle scuole e delle librerie a conferma del diffuso coinvolgimento della Città. Ringrazio l’Associazione culturale “Il Contastorie” per il prezioso operato che non ha mai fatto mancare idee e suggestioni nell’ideazione e nella progettazione di questo importante e annuale appuntamento”.

“Ci siamo lasciati, alla fine dell’ultima edizione, citando il sommo poeta Dante Alighieri nell’anno a lui dedicato. Abbiamo concluso con il desiderio forte di riuscire ancora “a riveder le stelle”, ricordando che proprio lui ha individuato nella cultura la speranza per la formazione di una nuova umanità. E proprio questo desiderio ci ha condotto a nuove riflessioni – afferma il Presidente dell’Associazione Culturale “Il Contastorie” -. Desiderare, dal latino dēsīdĕro, allontanarsi dal favore delle stelle, a sua volta da sidus, sideris, stella. Contempliamo il cielo in attesa di una stella filante o di una stella cadente, ma ci allontaniamo subito appena anche il più pio desiderio ci ricorda che, nel freddo siderale, non siamo più sotto una buona stella. Pensiamo allora con cura i nostri desideri. Desiderare considerando ciò che è buono, bello, vero. Desiderare è da sempre stimolo e motivazione del cammino umano, individuale e collettivo. Infinite sono le sfaccettature del desiderio nella voce di filosofi, artisti e letterati. Desiderare è sentimento, emozione, capacità di sognare, motivazione del cammino umano. Desiderare, abbracciare un sogno, è tutt’uno con la voglia di progettare il futuro, è trovare uno scopo ed essere motivati a perseguirlo. La letteratura stessa nasce dal desiderio di narrare e lasciarsi affascinare da una storia, allora benvenuti alla diciannovesima edizione di Librinfesta! Un appuntamento ormai consolidato con incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni e performance musicali in un intreccio tra diverse forme di arte e discipline”.