Dopo due lunghissimi anni quel sipario è pronto ad alzarsi per davvero e per di più in una città che mai prima d’ora ci aveva ospitato. Summer is back… Streetgames is back e la prima assoluta è a Casale Monferrato, che esordio scoppiettante!

Sì, adesso si fa sul serio: da venerdì 10 giugno a domenica 12 giugno il centro città diventa sinonimo di sport e divertimento per tutti.

Basket 3×3, calcio a 5, beach volley 2×2, i tornei della tradizione Streetgames in veste sia femminile sia maschile: sarà piazza Castello a ospitarli tutti quanti grazie a, andando in ordine, Riccardo Fara (nello specifico sarà il circuito Fip Mastergroup per la palla a spicchi), Asd Il Nespolo e Xfive sport. Le iscrizioni a tutti i tornei di Casale sono disponibili sul sito www.streetgames.it sulla pagina dedicata alla tappa di Casale Monferrato (qui il link: https://streetgames.it/casale-monferrato-2022/).

L’evento, che in questa edizione vanta anche il prezioso patrocinio del Coni, offrirà anche un vasto intrattenimento musicale in piazza Mazzini dalle 21 tutte le sere con Sahara e dj set il venerdì, la Shary Band il sabato e gran finale la domenica con Supersmile. Cos’altro chiedere o desiderare? C’è tutto! Anzi no, mancano le persone ma per questo basta solo un conto alla rovescia… Casale, stiamo arrivando!

La città apre le danze, a questa seguiranno la tappa di Novara targata SIM Immobiliare, nella classica modalità “lunga” dal 25 giugno al 3 luglio, quella di Boffalora, nel centro sportivo “Boffalorello” dal 7 al 10 luglio, per chiudere poi con Livorno dal 29 al 31 di luglio. Proprio a Livorno, per la prima volta in assoluto, si disputeranno le Finals di tutti i tornei disputati nelle varie tappe. Chi raggiungerà la Finale avrà viaggio e pernottamento gratuito in Toscana!

Il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Luca Novelli, hanno sottolineato: «Essere la tappa inaugurale della nuova edizione degli Streetgames è un grande piacere! Noi siamo pronti a ospitare il grande evento che, ne siamo certi, saprà richiamare il grande pubblico che ama lo sport e divertirsi. Sarà l’occasione per tornare a vivere appieno gli spazi cittadini in una tre giorni che coinvolgerà anche le società sportive casalesi in una nuova e arricchita edizione della Festa dello Sport. Eventi, gare, dimostrazioni, esibizioni, musica e allegria non mancheranno di certo, quindi non resta che iscriversi agli Streetgames e segnarsi sul calendario le date del grande evento di Casale Monferrato: 10, 11 e 12 giugno! E continuate a seguirci, perché nelle prossime settimane scopriremo il programma dettagliato e tutte le informazioni logistiche per partecipare alle molte iniziative in programma».

Il presidente di Streetgames Michele Belletti: «Siamo contentissimi prima di tutto di ripartire, Casale Monferrato è una tappa speciale perché rappresenta la ripartenza ufficiale e anche una novità, visto che mai avevamo allestito qui Streetgames. Siamo stati contattati dal Comune di Casale più di un anno fa e questo ci dà ottimismo per il futuro, è un simbolo, mi si passi di nuovo il termine, di vera ripartenza e voglia ancora di condividere bei momenti insieme. Come organizzatori ci sentiamo responsabili della creazione di un evento che coinvolga davvero tutti, dagli sportivi, da chi non lo è, dai giovani alle famiglie, tutti veramente e per di più in un weekend che segna la fine delle scuole e l’inizio dell’estate. Cosa si dovranno aspettare le persone? – chiude – qualcosa di allegro!».