Saranno Bruno Geddo e Sergio Favretto i prossimi autori della rassegna letteraria Quarta di copertina organizzata dall’Assessorato alla Cultura per far conoscere e scoprire scrittori e libri del panorama locale, regionale e nazionale.

Dalle ore 18,00 di venerdì 20 maggio la Biblioteca Civica ospiterà infatti l’autore di La strada in salita. Trent’anni sul fronte umanitario con le Nazioni Unite (Albatros ed.), che dialogherà con Paola Casulli e Gigliola Fracchia.

Nel libro Geddo, novarese che è stato operatore umanitario con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Acnur/Unhcr) e vissuto in una decina di Paesi tra Africa e Medio Oriente, racconta la propria esperienza con uno sguardo personale su eventi e fenomeni che hanno contrassegnato la storia recente e che continuano a suscitare accese discussioni sulle risposte più adeguate, sia a livello politico sia nell’opinione pubblica.

L’opera intreccia autobiografia, memoir, narrativa e saggistica, parlando simultaneamente alla mente e al cuore del lettore, affrontando problemi e suscitando emozioni. Nei vari capitoli si affrontano anche importanti temi del nostro tempo, come i movimenti migratori, la persecuzione delle minoranze etniche e religiose, i meccanismi di protezione dei diritti dell’uomo, l’assistenza umanitaria, la cooperazione allo sviluppo, la globalizzazione e la crescita sostenibile; fino alla crisi climatica e la protezione dell’ambiente.

Venerdì 27, invece, sarà la volta di Quando l’arte incontra il diritto (Giappichelli Ed.), presentato alle ore 17,00 nel Salone Vitoli del Museo Civico dall’autore con il giornalista Carlo Cerrato.

Come si legge nella prefazione di Luciano Canfora: «Il volume offre una antologia aggiornatissima di vicende anomali e patologiche del mercato dell’arte, come pure una sequenza di fatti esemplari di sua valorizzazione. Viene formulato un paradigma essenziale di avvertenze per avvicinarsi all’acquisto di un’opera, per garantirsi della genuinità e cogliere il corretto distinguo estetico».

Quarta di copertina si concluderà poi giovedì 9 giugno alle ore 18,00 in Biblioteca Civica con Renato Bianco, che parlerà del suo ultimo romanzo Le indagini di Assenzio, maresciallo di Stresa, Macchione Ed., con Gigliola Fracchia.

