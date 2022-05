Alle ore 13,30 circa di ieri, i Vigili del Fuoco di Alessandria, sono interventi in Spinetta Marengo per incendio abitazione al secondo piano di una palazzina.

Le squadre intervenute, con l’ausilio dell’autoscala, hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, che hanno interessato un vano dell’abitazione.

Le operazioni di bonifica sono ancora in corso e non risultano persone coinvolte nell’incendio.

Si stanno valutando le cause ed è stato interdetto l’utilizzo dell’appartamento.

Sul posto Carabinieri e Polizia Locale di Alessandria.

Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica in seguito all’incendio che ha coinvolto lo scantinato della palazzina di quattro piani in via Galileo Ferraris, ha costretto all’evacuazione a causa del fumo, a scopo precauzionale le persone all’interno degli appartamenti. Non risultano persone coinvolte nell’incendio o ferite.