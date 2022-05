SABATO 7 MAGGIO

Tortona: alle ore 17 presso il Ridotto del teatro Civico inaugurazione della mostra “A metà strada fra Sogno e Realtà” e a seguire a seguire esecuzione al pianoforte dei “Disegni Musicali” del M° Gian Maria Franzin ispirati alle opere di Fabrizio Falchetto

Tortona: alle 20,45 presso la cattedrale in piaza Duomo elevazione spirituale a cura della Cappella Musicale della Cattedrale

Tortona: Fiera di Santa Croce con centinaia di bancarelle nel centro storico cittadino e nei pressi della stazione

Tortona: fino al 15 maggio al museo Orsi in via Emilia mostra fotografica “Ambiente Scrivia” orario 10-19. Feriale 14-19

Tortona: in via Seminario, 7 il Museo Diocesano di Tortona, in collaborazione con l’associazione che cura il lascito artistico del pittore Piero Leddi, organizza una mostra sul tema della crocefissione – visite guidate

Tortona: fino al 15 maggio luna park in piazza Allende.

Tortona: fino al 22 maggio presso il Ridotto del Teatro Civico “A metà strada fra Sogno e Realtà” Mostra d’arte di Angelo Balduzzi e Fabrizio Falchetto a cura di Giovanna Franzin. orario apertura dal venerdì alla domenica dalle ore 15:30 alle 19

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Casasco: alle 21 all’osservatorio astronomico alla frazione Magrassi incontro sul tema “Universo violento: dalle supernovae ai buchi neri” tenuta da Federica Ciocca. A seguire osservazione del cielo.

Volpedo: alle 17 presso la Pieve Romanica concerto del duo DUO MAGGIOLINI-NETZER INFO INGRESSO CONCERTO email: info@festivalechos.it tel.: + 39 348 7161557 ore 09:00-12:00 / 15:00-19:00

DOMENICA 8 MAGGIO

Tortona: in piazza Duomo -10,30-12,30 / 15-19 ‘‘METTIAMOCI ALLA PROVA…’’ L’EDUCAZIONE STRADALE IN PIAZZA a cura del Servizio Polizia Municipale e della riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni

Sale – via Guazzora, 17 Cascina Motta dalle ore 10 alle 18:30 mini mercato del territorio, street food, birra