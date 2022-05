Comincia domani, venerdì, l’attesissima nona edizione di “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” (Diano Marina, 6-7-8 maggio), la manifestazione dedicata alle erbe aromatiche, ai prodotti tipici e alle eccellenze dell’agroalimentare, che torna a svolgersi in primavera e che da quest’anno viene slegata da un ponte tradizionale.

Già dalle 9:30 sarà aperta l’expo dei produttori, oltre 60 aziende che presentano la propria produzione agricola. Rimarrà aperta sino alle 22:00. I colorati food truck dell’area street food cominceranno ad essere operativi intorno alle ore 10.30, anch’essi sino alle 22;00. Dopo l’inaugurazione, in programma alle ore 11:30 con gli interventi delle Autorità dal palco di Piazza Martiri della Libertà, cominceranno gli eventi, un ricco calendario di proposte che si alterneranno tra palco e padiglione.

All’inaugurazione sarà presente anche uno dei quattro super ospiti di Aromatica 2022, Andrea Pieroni, docente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, di cui è stato Rettore sino a pochi mesi fa, considerato un vero luminare in tema di etnobotanica. In anteprima presenterà la nuova edizione del suo “Atlante Gastronomico delle Erbe” e insieme a lui, per parlare di erbe in cucina ci saranno chef, fra i quali lo stellato imperiese Andrea Sarri, ed esperti, inclusa la “Cuoca Selvatica” Eleonora Matarrese. Altri ospiti di venerdì saranno Matteo Circella e Paolo Passano, titolari super qualificati, rispettivamente della Brinca di Ne e della Bilaia di Lavagna. Circella è stato nominato nel 2021 sommelier dell’anno dalla Guida Michelin. Passano, laureatosi a Pollenzo, è stato tra le altre cose protagonista di una puntata di Mela Verde su Canale 5, dedicata al “cuoco contadino”. Tre i cooking show della giornata inaugurale e molti altri sabato e domenica (il clou sabato pomeriggio con Ernst Knam e domenica mattina con Paolo Griffa). Al fianco degli chef ci saranno anche gli allievi dell’Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia.

Questo il dettaglio del programma di venerdì:

Sul palco: ore 11.30 inaugurazione; ore 13 Aromaticocktail, gara a cura di Aibes; ore 15 cooking show “Consistenze e fragranze nella focaccia cotta a vapore”, con il bakery chef Mimmo Caporusso (Le Trote, Dolceacqua); ore 15.45 premiazione concorsi Confcommercio Golfo Dianese e cocktail show con il vincitore; ore 16.30 cooking show “Tonno di coniglio, marinato al Vermentino, con le aromatiche” con lo chef Davide Tacca (La Baia, Diano Marina); ore 17.15 Fattore Umano, produttori e prodotti creativi con il Basilico Genovese Dop, presentazione dei liquori “Basanotto” e “Barzotto”; ore 18.15 cooking show “Lumache, aglio di Vessalico, erbe aromatiche ed edera terrestre”, con lo chef Gian Michele Galliano (Chalet Euthalia, San Giacomo di Roburent); ore 21 spettacolo musicale con Suara Acoustic Trio.

Nel padiglione eventi: ore 15 presentazione della guida “Osterie d’Italia” (Slow Food Editore), con Eugenio Signoroni, uno dei curatori, presente Matteo Circella (La Brinca, Ne); ore 16 conferenza “Erbe in cucina: oltre le insalate il mondo?” e presentazione della nuova edizione del volume “Atlante Gastronomico delle Erbe” (Slow Food Editore), con il prof. Andrea Pieroni della Unisg di Pollenzo e l’intervento di chef ed esperti; ore 17.30 presentazione del volume “La Cuoca Selvatica, storie e ricette per portare la natura in tavola” (Bompiani Editore), a cura di Eleonora Matarrese; ore 18.15 presentazione “La lavanda in provincia di Imperia” (Colomò Ed.), a cura dello storico del territorio Alessandro Giacobbe.

Per le cene a 4 mani, appuntamento con Paolo Passano al Ristorante Il Caminetto (0183 494 700): “Onore alle Erbe Aromatiche”. Pochi i posti ancora disponibili. Già sold out, invece, le cene di sabato e domenica.

Il programma completo è online https://aromaticadianese.it/programma/

Le bio degli ospiti di Aromatica 2022 sono online: https://aromaticadianese.it/ospiti/

Il programma ufficiale è sfogliabile online: http://online.anyflip.com/tuie/ttbi/mobile/index.html

