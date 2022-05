La notizia è arrivata folgorante alle 8,10 di questa mattina dal 118: poche righe che aprono grandi interrogativi su quello che sta accadendo nella nostra società: “Aggressione nella notte al custode dell’hotel Londra. L’uomo è deceduto”.

Si tratta di quel genere di comunicazioni che mettono in fibrillazione noi giornalisti che presi dalla smania di dare subito la notizia spesso ci dimentichiamo del grave episodio che ha tolto la vita ad un uomo e del dramma che ha vissuto la famiglia.

Ed è per questo motivo che a differenza di altri e per rispetto dei familiari e dell’incredibile dramma che stanno vivendo i parenti dell’uomo noi pubblichiamo solo le iniziali della vittima: A.F. prossimo alla pensione dopo un vita al lavoro.

I contorni di questo gravissimo episodio di cronaca sono ancora al vaglio degli inquirenti ma il movente che ha portato all’omicidio dell’uomo è facilmente intuibile: aggressione a scopo probabile di rapina.

L’hotel Londra è uno dei più prestigiosi di Alessandria, uno dei pochi a 4 stelle della città, ma si trova a pochi passi dalla stazione ferroviaria, luogo non proprio da educande specie nelle ore notturne e sempre più frequentato da persone poco raccomandabili.

Le forze dell’ordine che da sempre hanno intensificato i controlli nella zone stanno indagando sul grave fatto di cronaca, per cui non sono esclusi sviluppi nei prossimi giorni, anche perché la visione dei filmati delle telecamere a circuito chiuso presenti potrebbe rivelarsi determinate per individuare l’omicida.

Foro tratta dal sito ufficiale dell’hotel