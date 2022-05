Venerdì 6 maggio 2022, gli studenti della quarta e della quinta periti del corso Chimica dei materiali e biotecnologie, finalmente, dopo la lunga pausa emergenziale, pur affrontando le difficoltà che permangono da pandemia e usando le precauzioni necessarie che tutti oramai conosciamo, hanno realizzato una visita d’istruzione di un’intera giornata all’Opificio Golinelli di Bologna, coniugando l’esperienza laboratoriale che caratterizza l’ indirizzo di studio con la visita al centro storico dell’antica città universitaria.

Inaugurato nel 2015, l’Opificio, è un centro d’eccellenza nell’ambito tecnico scientifico. Si presenta dal punto di vista architettonico come una struttura futuristica, unica in Italia, di 14000 m quadrati che accoglie 150.000 visitatori ogni anno, è un centro di formazione, ricerca, divulgazione e promozione delle scienze munito di laboratori, aule didattiche, workshop, auditorium, dove si sviluppano progetti che mettono in contatto scuole, università e il mondo variegato dell’impresa.

L’attività che si è svolta è a pieno titolo da considerarsi inerente ai Percorsi delle competenze trasversali e dell’orientamento: gli studenti, seguiti dai loro docenti di indirizzo, i Proff Nadia Semino e Giovanni Badolato, hanno potuto accedere ai laboratori, esercitandosi in attività concertate con i tecnici della fondazione, utilizzando la moderna e avanzata strumentazione, mettendo in pratica le conoscenze acquisite nel percorso di studi.

Dalla struttura avveniristica della fondazione Golinelli all’antica sede universitaria, altra tappa importante della giornata di studio è stata la collezione di Zoologia dell’Università di Bologna, una delle più importanti del nostro Paese, che ospita circa ottomila esemplari rari e affascinanti tra vertebrati e invertebrati, estinti o in via di estinzione, esposti in sezioni tematiche.

Nello stesso museo, meritano una visita anche le sezioni di anatomia e di antropologia.

Giornata importante, in una città ricca di spunti, anche gastronomici, molto apprezzati da studenti e docenti che merita, indubbiamente, di essere visitata.

Federico Ponta 4AA Chimica dei materiali e biotecnologie