Il Museo Storico “Giuseppe Beccari” osserverà delle aperture straordinarie nei giorni della Fiera dell’Ascensione di Voghera. La realtà di via Gramsci, n. 1 bis, che ha raggiunto i cinquant’anni di attività, sarà aperta al pubblico Venerdì 27 e Sabato 28 dalle ore 15:00 alle 19:00, Domenica 29 dalle ore 16:00 alle 21:00. Il Museo Storico nasce inizialmente con il proposito di conservare ricordi tangibili della storia vogherese, documenti, cimeli di vario genere, fotografie, dipinti, tanti oggetti che hanno caratterizzato la vita quotidiana della città.

Passeggiando tra le sale, è possibile trovare reperti storici che risalgono alla battaglia di Montebello, che ha visto vittoriose le truppe di Napoleone III, alla I° e alla II° Guerra Mondiale, fino agli anni ‘80 del secolo scorso. Altri punti di forza sono la biblioteca e un archivio fotografico, con gli scaffali colmi di libri storici, diari e documenti che aspettano solo di essere sfogliati. Istituito dall’Associazione Nazionale del Fante per il desiderio del Commissario Giuseppe Beccari, grazie all’impegno di tanti volontari, il museo ha avuto la sua prima sede in Via Emilia. Tra il 1975 e il 1976 c’è stato il trasferimento nell’attuale sede, con 1.200 mq. di esposizione.

“Speriamo di ricevere tanti visitatori – sottolinea la Presidente Giuseppina Beccari -. Negli anni passati il museo restava aperto anche la Domenica mattina, ma risulta in concomitanza della Santa Messa della Sacra Spina, quindi abbiamo optato per l’apertura pomeridiana. Siamo a completa disposizione per fornire spiegazioni più chiare e precise a tutti coloro che saranno presenti”.

“L’apertura straordinaria del Museo Storico “G.Beccari” è un’ulteriore proposta a disposizione dei visitatori nei giorni della Fiera dell’Ascensione – sottolinea l’Assessore con delega alle attività museali Simona Virgilio -. Il nostro museo storico rappresenta un patrimonio storico e culturale, unico nel suo genere, che offre la possibilità di ripercorrere diverse pagine storiche del passato. Si consiglia vivamente a tutti di visitare questa realtà. Colgo l’occasione per ringraziare la Direttrice Giuseppina Beccari, con la quale persiste una sinergia e una collaborazione importante”.

