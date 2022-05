Una notte pazzesca che sarà ricordata a lungo quella che si è scatenata a Tortona e che ha fatto convogliare in zona quasi tutti i distaccamenti dei Vigli del Fuco della provincia per cercare di tamponare i gravissimi danni che il temporale e la grandine hanno causato in città e nei dintorni.

La furia degli elementi è stata devastante per la città e a memoria d’uomo si ricorda solo un fatto analogo accaduto nel settembre 1988, sempre con la grandine. Il temporale di stanotte e i numerosi danni che ha provocato la grandine hanno costretto il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria ad inviare a Tortona squadre dei pompieri provenienti da Alessandria, Novi Ligure e Valenza in supporto a quelli di Tortona.

I Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per riparare i numerosi danni provocati dalla furia degli elementi e al momento in cui scriviamo (poco dopo le otto del mattino) le squadre montanti dei turno diurno hanno dato il cambio a chi era sul posto, continuando gli interventi di soccorso che sono ancora in corso.

I danni maggiori a Tortona, si sono verificati alle numerose automobili parcheggiate all’aperto: molti i vetri completamente rotti, con le carrozzerie danneggiate dalla grandine. Nel quartiere Oasi-Paghisano chi era sprovvisto di garage ha cercato di portare le auto al riparo in quello sotterraneo del centro commerciale.

E’ stata la parte nord di Tortona probabilmente quella più colpita con la grandine che ha danneggiato anche cappotti delle abitazioni appena fatti, tetti, lucernari oltre a decine e decine di automobili.

Chicchi di grandine come uova di quaglia e anche più grandi, che hanno staccato pluviali e sono stati loro a provocare i danni maggiori.

Difficile descrivere tutto quello che è accaduto dalle 22 di sabato sera per alcune ore successive, con allagamenti di cantine e un grande disastro con anche alberi pericolanti, cartelli divelti e tanto altro con danni per milioni di euro che al momento in cui scriviamo sono ancora in corso di quantificazione.

Foto tratta dal Gruppo Facebook Nuatar à suma ad Turtona

Foto tratta dal Gruppo Facebook Nuatar à suma ad Turtona

Foto tratta dal gruppo facebook Sei di Tortona se

