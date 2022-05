L’appuntamento è per venerdì 3 giugno alle 21,30 in piazza martiri della Liberta, proprio davanti al Comune di Diano Marina dove Gianni Rossi, famoso show man della Riviera dei Fiori e non solo presenterà un Concerto di Beneficenza a con l’esibizione di bambini ucraini.

Nel corso della serata saranno raccolte offerte che verranno interamente devolute in favore dei bambini ucraini rimasti orfani a causa della guerra.

Organizzazione in collaborazione con la Charity Organization “Charity Fund – Ucraine is love” .