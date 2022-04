Il Lions Club “Valli Curone e Grue” organizza un evento a favore delle famiglie ucraine giunte nel nostro territorio a seguito dei recenti eventi bellici.

Venerdì 22 aprile alle ore 21,00 a Tortona presso il teatro Civico si terrà un concerto benefico dal titolo “Con i Lions un ruggito di note”. La serata benefica ha ottenuto il patrocinio del Comune di Tortona. Il programma è molto vario con la presenza di interpreti d’eccezione. Il maestro Gian Maria Franzin al pianoforte accompagnerà Luca Torciani e Mariagrazia Guerra ai violini, Silvio Verri al violoncello, Mattia Arcuri alle percussioni, Umberto Spaviero al Fagotto. Le voci sono del soprano Hyo In Cecilia Lee, del tenore Cherubino Boscolo e del Coro San Luigi Orione di Pontecurone. Presentano la serata Antonio Bajardi e Paolo Merlo.

L’entrata è ad offerta, con possibilità di prenotare un posto ai recapiti telefonici 338/3755297 e 339/3492805. Sono garantite le condizioni di sicurezza previste dalla normativa anti Covid (uso di mascherine FFP2 e green pass rafforzato).

Il mondo Lions sta affrontando l’emergenza ucraina con grande impegno e solidarietà. Il Lions Club Valli Curone e Grue, col concerto del 22 aprile, propone la musica come metafora della pace: nel linguaggio della musica e delle note la differenza è ciò che serve per creare l’armonia. Ciascuno, col proprio talento, può trasformare l’armonia in concerto. Nella speranza che il rumore dei conflitti si trasformi presto in una armonia di pace, invitiamo tutti al concerto “Con i Lions un ruggito di note”.